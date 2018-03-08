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'nda girişimi

Çağlayan'daki 'nın altıncı katında bir kişi girişiminde bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2018 14:06 Güncelleme Tarihi: 8.3.2018 14:33
İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi

Çağlayan'daki 'nda bir kişi girişiminde bulundu. Adliyenin altıncı katındaki trabzanlara çıkan kişi bir süre sonra vatandaşlar tarafından ikna edilerek trabzanlardan içeri alındı. O anlar vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi

7. KATTAN ATLAMAYA ÇALIŞTI

Çağlayan'daki Sarayı'nda öğle saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. suçundan yargılanan Orhan C., mahkemece iki yıl hapis cezasına çarptırılınca 7. katta bariyerlerden aşağıya sarktı.

İntihar edeceğini söyleyen şahıs, uzun uğraşlar sonucu özel güvenlik ekiplerince ikna edilerek aşağıya indirildi.

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İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi
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