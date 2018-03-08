Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Adliyenin altıncı katındaki trabzanlara çıkan kişi bir süre sonra vatandaşlar tarafından ikna edilerek trabzanlardan içeri alındı. O anlar vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi

7. KATTAN ATLAMAYA ÇALIŞTI

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda öğle saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Uyuşturucu suçundan yargılanan Orhan C., mahkemece iki yıl hapis cezasına çarptırılınca 7. katta bariyerlerden aşağıya sarktı.

İntihar edeceğini söyleyen şahıs, uzun uğraşlar sonucu özel güvenlik ekiplerince ikna edilerek aşağıya indirildi.