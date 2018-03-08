Türkiye'de doğum yapan ABD'li kadın yolcu çocuğunun ismini "Ata" koydu

ABD'nin Atlanta şehrinden İstanbul aktarmalı olarak Almanya Stuttgart'a gitmek üzere dün Atatürk Havalimanı'na gelen Amerikalı hamile yolcu Tia Freeman, otele yerleştikten sonra dün akşam saatlerinde otel odasında doğum yaptı. Bu sabah saatlerinde uçuşuna devam etmek üzere tekrar Atatürk Havalimanı'na gelen çiçeği burnunda anneye Türk Hava Yolları ve TGS personelleri yardımcı oldu.





YENİ DOĞUM YAPTIĞI İÇİN UÇAMADI



Sürpriz bir şekilde doğum gerçekleştiği için hazırlıksız olan anneye, THY ve TGS çalışanları bebek bakım kiti ve giysileri getirerek eksikleri temin etti. Bir süre Dış Hatlar Gidiş Katında bulunan bebek bakım odasında bekleyen anne ve bebeği, doğumdan itibaren 48 saatlik süre geçmediği için uçuşunu gerçekleştiremedi.





"ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE OLDU HASTANEYE GİDEMEDİM"



Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına açıklamada bulunan anne Tia Freeman "Dün gece 20.40'ta doğdu. Şimdi de geri gitmeye çalışıyorduk. Bebeğe Ata adını verdik. İyi hissediyorum, iyileştiğimi tahmin ediyorum. İstanbul'a indim Almanya'ya gidecektim. Otele yerleştim sonra sürpriz bir şekilde doğum gerçekleşti. Çok hızlı bir şekilde oldu hastaneye gidemedim. Babası Atlanta'da. Almanya'ya arkadaşlarımı ziyarete gidiyordum" sözleriyle dün geceden bu yana yaşadıklarını aktardı. İlk ismi Xavier konulan bebeğe ikinci isim olarak da Ata adının verileceği öğrenildi.





Amerikan Hava Kuvvetleri'nde yer hizmetleri personeli olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Tia Freeman ve bebeği daha sonra gerekli işlemler için ABD'nin İstanbul Konsolosluğu'na götürüldü.