Emrah Serbes ağlayarak ifade verdi

İzmir-Aydın otoyolunda 22 Eylül 2017'de önündeki otomobile çarparak Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün Özçelik (51) ve kızı Zeynep Özçelik'in (16) ölümüne neden olan ve hakkında 22.5 yıla kadar hapis cezası istenen Emrah Serbes
'in yargılanmasına başlandı. Tutuklu Serbes'in hazır bulundurulduğu duruşmaya tanık ifadeleri damga vurdu. Kaza sonrası aracı olay yerinden kaldıran kurtarıcının sürücüsü Serdar Durna "Serbes'e ait tellere takılı aracı kaldırdığımızda boş bira kutuları ile viski şişesi buldum" dedi. Kaza yerinde Emrah Serbes ve Kenan Doğru'ya müdahale eden ambulansta görevli tanık Duygu Saydam da alkol kokusu aldığını belirterek "Alkol kokusu aldığım kişinin saçları uzundu" diye konuştu. Savunmasını yapan Emrah Serbes'in bir süre ağladığı görülürken avukatı Ayhan Baytekin'in ifadeleri tepki çekti. Baytekin "Özçelik ailesinin aracı 2001 model ve güvenlik paketi düşük. Yeni model araçlarıyla gelselerdi bu kadar ağır şartlar oluşmazdı" dedi. Avukatın sözlerine ailenin geride kalan tek ferdi Mert Özçelik başta olmak üzere salondakiler sert tepki gösterdi.