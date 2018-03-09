Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Emrah Serbes ağlayarak ifade verdi

ağlayarak ifade verdi

Giriş Tarihi: 9.3.2018
Emrah Serbes ağlayarak ifade verdi
İzmir-Aydın otoyolunda 22 Eylül 2017'de önündeki otomobile çarparak Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün Özçelik (51) ve kızı Zeynep Özçelik'in (16) ölümüne neden olan ve hakkında 22.5 yıla kadar hapis cezası istenen 'in yargılanmasına başlandı. Tutuklu Serbes'in hazır bulundurulduğu duruşmaya tanık ifadeleri damga vurdu. Kaza sonrası aracı olay yerinden kaldıran kurtarıcının sürücüsü Serdar Durna "Serbes'e ait tellere takılı aracı kaldırdığımızda boş bira kutuları ile viski şişesi buldum" dedi. Kaza yerinde Emrah Serbes ve Kenan Doğru'ya müdahale eden ambulansta görevli tanık Duygu Saydam da alkol kokusu aldığını belirterek "Alkol kokusu aldığım kişinin saçları uzundu" diye konuştu. Savunmasını yapan Emrah Serbes'in bir süre ağladığı görülürken avukatı Ayhan Baytekin'in ifadeleri tepki çekti. Baytekin "Özçelik ailesinin aracı 2001 model ve güvenlik paketi düşük. Yeni model araçlarıyla gelselerdi bu kadar ağır şartlar oluşmazdı" dedi. Avukatın sözlerine ailenin geride kalan tek ferdi Mert Özçelik başta olmak üzere salondakiler sert tepki gösterdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emrah Serbes ağlayarak ifade verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN