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Gaga, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2018
Gaga, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren şarkıcı ve menajer son yolculuğuna uğurlandı. 44 yaşında ölen Gaga için dün Ortaköy Büyük Mecidiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Gaga'nın babası Cafer Gaga, annesi Bedriye Gaga ve kız kardeşi Tülin Gaga taziyeleri kabul etti. Cenazeye Cem Yılmaz, Ajda Pekkan, Gülben Ergen, Göksel, Mustafa Sandal, Mustafa Ceceli, Meltem Cumbul, Deniz Seki'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı. Gaga, cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Baba Cafer Tahir Gaga, oğlunu sevenlere başsağlığı diledi. Oğlunun müzik camiasında büyük mücadele verdiğini anlatan Tahir Gaga, "Bütün sanatçılara baktığınızda hepsinin altında Yaşar Gaga'nın imzası var. Dostlar sağolsun" dedi. Şarkıcı Mustafa Ceceli, "Çok uzun zamandır devam eden bir hastalığı vardı. Geçtiğimiz senelerde aslında atlatmıştı. Bir sürü anımız var kendisiyle. Çok erken yaşta kaybettik. Arkadaşlarımızın ve dostlarımın başı sağolsun" diye konuştu. Şarkıcı Emel Müftüoğlu, "Tek şeye seviniyorum. Bu hayatta en çok istediği albümü çıkardı" değerlendirmesinde bulundu. Gülben Ergen de Gaga ile 20 yıllık dostlukları olduğunu söyledi.
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Gaga, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
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