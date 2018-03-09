Ödüllü film 30 Mart’ta vizyonda

Yönetmen Tolga Karaçelik
'in yazıp yönettiği yeni filmi "Kelebekler," geçen ay ABD'nin Utah eyaletinde gerçekleşen ve dünyanın en prestijli festivallerinden biri olan 32. Sundance Film Festivali
'nde, Dünya Sineması Büyük Jüri Özel Ödülü
'nü aldı. Türkiye'de bu ödülü kazanan ilk yönetmen olarak sinema tarihine imzasını atan Karaçelik "Bu ödül, bu filmin 18 günde çekilmesini sağlayan ekibime... Bunu biz yaptık! Artık herkesin filmi. Filmi 18 günde, parasız çektik. Bunun genç sinema öğrencileri için anlamı çok kıymetli. Çok mutluyum" şeklinde konuştu. Hakan Karsak, Ezgi Mola, Ercan Kesal, Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Serkan Keskin gibi isimlerin rol aldığı film 30 Mart
'ta gösterime girecek. "Kelebekler," annelerinin intiharı sonrası farklı akrabalarına gönderilmiş ve yaklaşık 20 yıl sonra, yabancılaştıkları babaları tarafından uzaktaki köyüne çağrılan, köye vardıklarında babalarının öldüğünü öğrenen üç kardeşin öyküsünü anlatıyor.