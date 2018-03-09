Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ödüllü film 30 Mart’ta vizyonda

Ödüllü film ’ta vizyonda

’in 18 günde çektiğini açıkladığı, 32. ’nden alan “Kelebekler” adlı filmi, ’ta gösterime giriyor

KÜLTÜR - SANAT SERVİSİ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2018
Ödüllü film 30 Mart’ta vizyonda
Yönetmen 'in yazıp yönettiği yeni filmi "Kelebekler," geçen ay ABD'nin Utah eyaletinde gerçekleşen ve dünyanın en prestijli festivallerinden biri olan 32. 'nde, Dünya Sineması Büyük 'nü aldı. Türkiye'de bu ödülü kazanan ilk yönetmen olarak sinema tarihine imzasını atan Karaçelik "Bu ödül, bu filmin 18 günde çekilmesini sağlayan ekibime... Bunu biz yaptık! Artık herkesin filmi. Filmi 18 günde, parasız çektik. Bunun genç sinema öğrencileri için anlamı çok kıymetli. Çok mutluyum" şeklinde konuştu. Hakan Karsak, Ezgi Mola, Ercan Kesal, Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Serkan Keskin gibi isimlerin rol aldığı film 'ta gösterime girecek. "Kelebekler," annelerinin intiharı sonrası farklı akrabalarına gönderilmiş ve yaklaşık 20 yıl sonra, yabancılaştıkları babaları tarafından uzaktaki köyüne çağrılan, köye vardıklarında babalarının öldüğünü öğrenen üç kardeşin öyküsünü anlatıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ödüllü film 30 Mart’ta vizyonda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN