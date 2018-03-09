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Son 7 yılda tam 24 kere yi bildiler!

'nın ilçesi, şans oyunlarında gösterdiği başarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor. İdaresi'nin yılbaşı çekilişinde nin isabet ettiği Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, bu kez çekilişinin talihlisi, 6 sayıyı bilerek, 14 milyon 29 bin 814 lira ikramiye kazandı. İlçeye son 7 yılda, 24 defa büyük ikramiye isabetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2018 17:01 Güncelleme Tarihi: 9.3.2018 17:08
Son 7 yılda tam 24 kere büyük ikramiyeyi bildiler!

'da haftanın çekilişi, dün akşam yapıldı. 'nun yılbaşı çekilişinde nin isabet ettiği ilçesine, bu kez Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye çıktı. İlçede 4, 11, 18, 29, 36, 49 rakamlarını oynayan talihli, 14 milyon 29 bin 814 liralık ikramiye kazandı. Talihli, kuponu, Soğuksu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki 'ın (42) 14 yıldır işlettiği Barel Şans Oyunları Bayisi'nde yatırdı.

KADINLAR GÜNÜ'NDE, KADIN İŞLETMECİ KAZANDIRDI

Dünya Kadınlar Günü'nde, kadın işletmeciye ait bayiden talihlinin çıkmasına sevindiğini belirten Canan Bektaş, "Müjdeli haberi, oda başkanımızdan akşam saatlerinde aldım. Kadınlar Günü'nde, benim bayimden böyle bir sonucun çıkmasına çok sevindim. İnşallah, bir kadına çıkmıştır. En son 15 yıl önce büyük ikramiye kazandırmıştım. Talihliye tavsiyem, üretime harcasın ikramiyesini. Mantıklı değerlendirsin" diye konuştu. Uzun süredir oynayan müşterileri olduğunu kaydeden Bektaş, şansın kime, ne zaman güleceğinin belli olmadığını, zaman zaman kendisinin de oynadığını söyledi. Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu da bayiye gelerek, Canan Bektaş'ı tebrik etti. Muratpaşa'nın şans oyunları açısından şansının yüksek olduğunu belirten Çobanoğlu, "2018 yılında ikinci büyük ikramiye, 'ya çıktı. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde emekçi bir kadın işletmeci tarafından bu ikramiyenin verilmesi sevindirici. Son 5 yılda 20'nin üzerinde talihli Muratpaşa'dan çıktı" dedi.

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Son 7 yılda tam 24 kere büyük ikramiyeyi bildiler!
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