Ağabeyi ve dört yeğenini öldürdü

Erzurum Horasan'da, daha önce yıllarca birlikte müteahhitlik ve kömür ticareti yapan İlhami Yılmaz (60) ile ağabeyi Mehmet Yılmaz (65), 10 yıl önce ayrıldı. Zaman zaman sorunlar yaşayan iki kardeş ayrı işyerleri açtı. Dün cuma namazı sonrası Mehmet Yılmaz'a giden İlhami Yılmaz kardeşinden, cezaevinde yatan bir kişi hakkındaki davasını geri çekmesini istedi. 'Hayır' cevabı alınca da aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın yatışmasının ardından, Mehmet Yılmaz'ın 4 oğlu, damadı ve damadının arkadaşı İlhami Yılmaz'ın müteahhitlik ofisine gitti. Tabancasını çekerek, yeğenleri Bahattin, Ömer (39), Adem (34) ve İbrahim Yılmaz'ı öldüren İlhami Yılmaz, 2 kişiyi de yaraladı. Olay yerine gelen ağabeyi Mehmet Yılmaz'ı da öldüren İlhami Yılmaz, polise teslim oldu.

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