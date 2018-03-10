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Ağabeyi ve dört yeğenini öldürdü

FURKAN NEHRİ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2018
Ağabeyi ve dört yeğenini öldürdü

Horasan'da, daha önce yıllarca birlikte müteahhitlik ve kömür ticareti yapan (60) ile ağabeyi (65), 10 yıl önce ayrıldı. Zaman zaman sorunlar yaşayan iki kardeş ayrı işyerleri açtı. Dün cuma namazı sonrası Mehmet Yılmaz'a giden İlhami Yılmaz kardeşinden, cezaevinde yatan bir kişi hakkındaki davasını geri çekmesini istedi. 'Hayır' cevabı alınca da aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın yatışmasının ardından, Mehmet Yılmaz'ın 4 oğlu, damadı ve damadının arkadaşı İlhami Yılmaz'ın müteahhitlik ofisine gitti. Tabancasını çekerek, yeğenleri Bahattin, Ömer (39), Adem (34) ve İbrahim Yılmaz'ı öldüren İlhami Yılmaz, 2 kişiyi de yaraladı. Olay yerine gelen ağabeyi Mehmet Yılmaz'ı da öldüren İlhami Yılmaz, polise teslim oldu.

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Ağabeyi ve dört yeğenini öldürdü
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