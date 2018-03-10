‘Anne’ diye ötünce kesilmekten kurtuldu

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, kesileceği sırada çıkardığı ses "anne"yi andıran horoz, kesilmekten kurtuldu. İlçeye bağlı Bağtepe Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Kırcalı, kesmek üzere olduğu horozun çıkardığı sesin "anne"ye benzemesi üzerine önce büyük bir şok yaşadı. Kırcalı, horozu kesmekten vazgeçti. Olayı duyanlar, horozu görmek için Kırcalı'nın evine akın etti. Kırcalı, bir süre önce misafirlerine ikram etmek için horozu yakaladığını belirterek "Tam keseceğim zaman 'Anne' dediğini duyunca korktum. Bıçağı elimden attım. Misafirlere ikram etmek için kesecekken şimdi kesmeye kıyamıyoruz. Azat ettik, ölene kadar bakacağız" diye konuştu.

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