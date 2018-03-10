Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Heybeliada açıklarında kurtarma operasyonu

Heybeliada açıklarında kurtarma operasyonu

’da Heybeliada açıklarında arıza yapan teknede bulunan 6 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2018 19:41 Güncelleme Tarihi: 10.3.2018 19:50
Heybeliada açıklarında kurtarma operasyonu

'da etkili olan li hava özellikle deniz trafiğini olumsuz yönde etkilerken, Heybeliada açıklarında pervanesine halat dolanan bir tekne arıza yapınca 6 kişi mahsur kaldı.

Tekneden telsizle yapılan çağrıdan sonra harekete geçen Denizde Arama Kurtarma () ekipleri, tekneye ulaşmak için ada çevresinde araştırma yaptı.

Uzun süren çalışmaların ardından mahsur kalan 6 kişi DAK-SAR Ekipleri tarafından bulunarak kurtarıldı. Halatla bağlanan tekne çekilerek, karaya getirilirken, teknede kurtarılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan bu kurtarma operasyonu ise görüntülere yansıdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Heybeliada açıklarında kurtarma operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN