İki kişiyi odaya kilitleyip evi yakmaya çalıştı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Fatih'te dün akşam 18.15 sıralarında spor hocası olduğu öğrenilen M.Y., evde yanında bulunan iki kişiyi henüz bilinmeyen nedenden dolayı odaya kilitleyip evi yakmaya çalıştı. Evden yükselen dumanları gören ve çığlıkları duyan vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. M.Y.'nin itfaiye ekiplerine silah göstermesi üzerine olay yerine Özel Harekat Polisleri sevk edildi. Özel Harekat Polisleri çevre güvenliği aldıktan sonra eve operasyon düzenledi. Eve giren ekipler M.Y.'yi yaralı olarak ele geçirirken rehin alınan iki kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. M.Y. hastanede tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.