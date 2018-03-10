Kayseri'nini merkez Melikgazi ilçesinde bağlı Gültepe Mahallesi Gelincik Sokak üzerinde bulunan oto yıkama dükkanının bahçesinde yapılan kaçak kazıda, Roma Dönemi'ne ait kral mezarı bulundu. Polis ekiplerinin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan yakaladığı Veli Uçar'a (42) ait dükkanda mahkeme kararıyla yapılan aramada, 1700 yıl öncesine ait lahit bulundu.

Kayseri'de bulunan lahitin içi açıldı! İçinden çıkanlar...

4 İSKELET ÇIKTI



Milliyet'in haberine göre; bugün açılan lahitin içerisinde 4 iskelet var. Şu ana kadar bölgede bulunan en büyük lahitte gözyaşı şişeleri ve altın takılar da çıktı. Etrafta başka lahitler de olduğu ve kazının genişletilerek devam ettirileceği belirtildi.