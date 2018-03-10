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Öğretmene ‘’dan 87 yıl ceza

’da bir ilkokulda sınıf öğretmeni olan M.M, 7 sine yönelik istismar suçundan 87 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Giriş Tarihi: 10.3.2018
Öğretmene ‘cinsel istismar’dan 87 yıl ceza
Üsküdar'da bir ilkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan sanık M.M, 7 sine yönelik "kamu görevlisinin çocuğa zincirleme ı" suçundan 87 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık M.M. ve avukatları katıldı. Mağdur çocukların aileleri ile avukatları da duruşmada hazır bulundu. Son savunması sorulan tutuklu sanık, mahkemenin her aşamasında bu suçu işlemediğini söylediğini belirterek, "İddia makamının iddiaları ispat aşamasında kalmıştır. Tahliyemi istiyorum." dedi. Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık M.M'yi, 7 kız öğrencine yönelik eyleminden dolayı "kamu görevlisinin çocuğa zincirleme cinsel istismarı" suçundan 87 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı. Mahkeme sanığın, suç sabit olmadığı gerekçesiyle 3 kız çocuğuna yönelik eylemden beraatına karar verdi. Üye hâkim Mustafa Arif Tokdemir, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü kuşkudan uzak ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesi ve tahliye edilmesi yönünde mahkemenin kararına muhalefet şerhi koydu. AA
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Öğretmene ‘cinsel istismar’dan 87 yıl ceza
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