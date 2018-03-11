Sefaretler manastırı restore edilecek

İstanbul'un en eski ibadethanelerinden Beyoğlu'ndaki tarihi Terra Santa Manastırı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilecek. Beyoğlu'nun sefaretler bölgesinde uzun yıllar hizmet veren tarihi manastır, İstanbul'un dini ve kültürel geçmişinde önemli bir yer tutuyordu. Harabe halinde uzun yıllardır bekleyen tarihi kilise, çevresindeki yapılarla birlikte kapsamlı restorasyondan geçirilecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından iki yıl önce projeleri çizdirilen restorasyon ve çevre düzenlemesiyle, ahşap, süsleme ve mimari tasarımlar ortaya çıkarılacak.

DÖRT ASIR BOYUNCA İNŞA EDİLDİ

Tomtom Mahallesi'nde sefaretler bölgesinde yer alan tarihi manastır yaklaşık 3.5 dönüm arazi içinde 15'inci yüzyılda inşa edildi. Dört yüzyıl boyunca yeni yapılar eklenerek büyütülen tarihi manastır, daha sonra hastane olarak kullanıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün restorasyonu kapsamında manastırın çevresindeki sekiz farklı yapı restore edilerek hizmete açılacak. 850 gün sürecek restorasyon kapsamında, kilisenin inşa edildiği döneme ait orijinal mimari üsluplar yeniden ihya edilecek.