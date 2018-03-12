Acılı ailelerin çaresiz bekleyişi yürekleri yaktı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada uçağın enkazında bulunan 11 kişinin cesetlerine ulaşıldığı bildirildi. Öte yandan feci kazada hayatını kaybedenlerin acılı ailelerinin İran Şehrekürd Havalimanı'ndaki çaresiz bekleyişi yürekleri yaktı.

İran'da düşen jetin enkazından ilk fotoğraflar geldi. İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taheriyan Fard, İran'da Başaran Holding'e ait özel jetin düştüğü bölgede arama faaliyetlerinin kötü hava şartlarına rağmen sürdürüldüğünü ifade etti.





Büyükelçi Fard, yazılı açıklamasında, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu. Fard, kazanın hemen ardından kurtarma ekiplerinin bölgeye gönderildiğini belirterek "Bölgedeki kötü hava şartlarına rağmen arama faaliyetleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

7 CENAZE HELİKOPTERLE DAĞDAN İNDİRİLDİ



İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde Helen Dağı'na düşen Başaran Holding'e ait uçak kazasında hayatını kaybeden 7 kişinin cenazeleri helikopterle dağdan indirildi.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: UÇAK KAZASINDAKİ 11 CESEDE ULAŞILDI



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, dün İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel uçağın enkazında 11 kişinin cesetlerine ulaşıldığını bildirdi.





Bakanlıktan yapılan resmi açıklama şu şekilde:



"Dün İsfahan'ın 80 mil güneybatısında düşen Başaran Holding'e ait TC-TRB kuyruk tescilli Canadair CL-600 tipi özel jetin kaza yaptığı alanda kaza yeri inceleme faaliyetleri Vali Yardımcısı koordinasyonunda yürütülürken, Türkiye'nin İran Büyükelçilik Müsteşarı da olay yerinde çalışmaları yakından takip etmektedir. Bakanlığımızdan 2'si Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu'ndan, 2'si Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz'den olmak üzere 4 uzman, AFAD'dan 3 uzman toplam 7 kişilik ekip Kaza mahalline ulaşmıştır. Kaza yerinde 11 kişinin cesedine ulaşılmıştır ve cenazeler İran'ın belirlediği acil durum yönetim merkezine doğru taşınmaktadır. Büyükelçimiz koordinesinde yürütülecek adli tıp ve kimlik belirleme çalışmalarının ardından cenazeler en kısa sürede yurda getirilerek ailelerine teslim edilecektir. Uçağa ait FDR (flight data recorder) ve CVR (cockpit voice recorder) (Karakutular) bulunmuş olup incelemeye alınması için kaza inceleme heyetine teslim edilecektir."

TSK UÇAK GÖNDERDİ



TSK, "Enkaz kaldırma çalışmalarında görev alacak AFAD personelini bölgeye intikal ettirmek üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca bir uçak görevlendirilmiştir." açıklamasında bulundu.

MOTORDA YANGIN ÇIKTI



Öte yandan İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, görgü şahitlerine göre uçağın motorunda çıkan yangın nedeniyle düştüğünü söyledi. Akşam saatlerinde İstanbul'a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel Türk uçağı, ülkenin güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarındaki Helen Dağı'na düşmüş, kazada 3'ü mürettebat 11 yolcunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.