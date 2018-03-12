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Belediye Başkan Yardımcısı feci kazada yaşamını yitirdi

'nın ilçesinde otomobili denize devrilen Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı yaşamını yitirdi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2018 06:06 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 06:22
Belediye Başkan Yardımcısı feci kazada yaşamını yitirdi

Belediye Başkan Yardımcısı (55) idaresindeki 48 TB 212 plakalı otomobil, Yalıçiftlik Mahallesi'nde yaklaşık 30 metrelik kayalık alanda sürüklenerek denize devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Altındağ'ın cenazesi, dalgıçların tespit ettiği yaklaşık 2-3 metre derinlikteki hurdaya dönen otomobilden alınarak Yalıçiftlik İskelesi'ne çıkarıldı. Cenaze, Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Belediye Başkanı , belediye çalışanları ile Altındağ'ın yakınları olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, eşi sağlık sektöründe çalışan 2 çocuk babası Altındağ'ın ölümü, ailesi ve Bodrum Belediyesi çalışanlarını yasa boğdu.

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Belediye Başkan Yardımcısı feci kazada yaşamını yitirdi
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