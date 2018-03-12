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ta hosteslik yapan Eda'nın ablasından yürek burkan paylaşım

'da düşen özel uçağın hostesliğini yapan 'nun ölümü ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu. Eda'nın kız kardeşi 'nun da düşen uçağın sahibi olan 'e ait MC Havacılık'ta kabin şefi olduğu ortaya çıktı. Ablasının acılı haberi ile yıkılan Ela Uslu, sosyal medya hesabından ablasıyla birlikte çekildiği bir fotoğrafını paylaştı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2018 17:50 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 18:06
Düşen uçakta hosteslik yapan Eda'nın ablasından yürek burkan paylaşım

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelirken 'da düşen 'e ait özel jette 2'si pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybedenlerden biri ise bir yıl önce Başaran Holding bünyesindeki MC Havacılık'ta hostes olarak işe başlayan 'ydu.

ABLASININ ÇALIŞTIĞI YERE BAŞVURDU

Uzun yıllar Atatürk Havalimanı'nda TAV Havalimanları'nda çalışan Eda Uslu, yaklaşık bir yıl önce buradaki işinden ayrılmıştı. Eda Uslu, kız kardeşi 'nun da kabin şefi olarak çalıştığı MC Havacılık'a iş başvurusunda bulunarak, burada hosteslik yapmaya başladı.

EDA'NIN ÖLÜMÜ, AİLESİ VE ARKADAŞLARINI YASA BOĞDU

Eda'nın ölüm haberi, başta ailesi olmak üzere yakınları ve arkadaşlarını yasa boğdu. Ablasının acılı haberi ile yıkılan Ela, sosyal medya hesabından ablasıyla birlikte çekildiği bir fotoğrafını paylaştı. Takipçileri ise bu fotoğrafın altına yazdıkları taziye mesajlarıyla üzüntülerini dile getirdi.

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Düşen uçakta hosteslik yapan Eda'nın ablasından yürek burkan paylaşım
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