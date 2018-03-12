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Kabusa dönen 'aşka' savcılık dedi!

Liseli kızı aylarca takip edip mesajlar atan, kaçırmaya teşebbüs eden Caner A.’ya, savcılık “Dur” dedi. Genç kıza musallat olan, ifadesinde “Duygularım ciddi” diyen sanığın davranışını “” olarak tanımlayan savcı, toplam 7 yıl 9 aya kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Giriş Tarihi: 12.3.2018 12:11 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 12:30
Kabusa dönen 'aşka' savcılık cinsel taciz dedi!

İstanbul Sancaktepe'de 17 yaşındaki Aleyna Ş.'nin hayatını kâbusa çeviren zorbanın ısrarı, mahkemede bitti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, 30 yaşındaki Caner A., 7-8 ay boyunca aynı mahallede oturduğu Aleyna Ş.'yi takip etti. Kendisinden 13 yaş küçük lise öğrencisiyle sürekli konuşmaya çalıştı, kardeşinin sosyal medya hesabı üzerinden mesajlar da attı. Her defasında olumsuz yanıt alan Caner A., geçen yıl eylül ayında dershaneye gitmek için otobüs durağında bekleyen genç kızın karşısına çıktı. Bağırarak arabasına binmesini istedi. Neye uğradığını şaşıran Aleyna Ş.'ye çevredekiler yardım etti, zanlı olay yerinden kaçtı. Genç kız, yaşadıklarını anlattığı ailesinin talebiyle bir süreliğine 'ya gitti. Bu sırada iki aile olayı konuştu. Caner A.'nın ailesi bir daha böyle bir olay yaşanmayacağını, oğullarıyla konuşacaklarını söyledi.

'EVİMİZİ GÖZETLİYOR'

Bunun üzerine Yalova'dan dönen genç kız, ailelerin çabasının sonuç vermediğini gördü. "Korktun biliyorum peşine düştüğüm için. Ama seni götürmek değildi niyetim, konuşmaktı. Ailenden korkmuyorum. Başıma geleceklerden de" mesajları geldi, bindiği minibüsler takip edildi. Tacizlerin arkasının kesilmemesi üzerine, aile soluğu savcılıkta aldı. Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre; Aleyna Ş., "Beni kaçırmaya çalıştı. Evimizi, odamı gözetliyor. Beni takip ediyor. Huzurum bozuldu" dedi.

KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

Olayla ilgili ifadesi alınan Caner A., Aleyna Ş.'den hoşlandığını ve duygularının ciddi olduğunu söyleyerek "18 yaşından küçük olduğunu bilmiyordum" savunmasını yaptı. Savcılık ise Caner A.'nın genç kızın huzurunu bozduğunu, kendisini kaçırmak istediğini ancak bunun teşebbüs aşamasında kaldığını belirtti. Bunu da cinsel amaçla işlediğini kaydetti. Caner A. hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaya teşebbüs', 'kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' ve '' suçundan toplam 1 yıl 6 aydan 7 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açtı. Şüphelinin yargılanacağı dava, önümüzdeki günlerde Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayacak.

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