Kader ortağı annelerin kayıp evlat bekleyişi

Tokat
'ın Reşadiye ilçesinde 2.5 yıl önce ortadan kaybolan Dursun Kaan Taşçı
(5) ile Bayram Erol
'la (8) ilgili yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen en küçük bir ipucuna dahi rastlanamaması anneleri Nazife Taşçı
ile Adile Erol'u umutsuzluğa itti. Dursun Kaan Taşçı'nın annesi Nazife Taşçı, bir anne için en acı şeyin umudunu yitirmek olduğunu belirterek, "Evet benim için söylemesi çok acı ama artık oğlumun ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Ben umudumu yitirdim. Biz Kelkit Çayı'na düşmüş olabileceğini düşündük. Ancak, orası da günlerce arandı ve hiçbir iz bulunamadı.
Oğlumun üzerinde kapüşonlu mont vardı. Eğer çaya düşmüş olsaydı o üzerinden çıkardı. Onu bulurlardı. Demek ki çaya düşmediler. Yapılabilecek her şey yapıldı. Geride kalan iki çocuğuma daha bakmakla yükümlüyüm. Acımı içime gömdüm" dedi. Bayram Erol'un annesi Adile Erol ise, "Emniyete gidiyorum belki bir haber alırım diye. Fakat hiçbir haber yok. Her yere başvurduk. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama hiçbir sonuç alamadık. Eğer sağ olsalardı, mutlaka bir şekilde bir yerden çıkar gelirlerdi. Ya da kaçırılmış olsalardı, yine bir şekilde ortaya çıkardı. Ama en küçük bir iz dahi arkalarında bırakmadılar. Günlerdir ağlıyorum. Bir anne için çok acı" diye konuştu.