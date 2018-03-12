Kayseri'deki lahiti kazıyorlardı: 'Ne yapalım, biz de beklemiyorduk'

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Gültepe Mahallesi'nde bir gecekondunun bahçesinde kaçak kazıda Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen lahitin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan V.U, K.U. ve Ö.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye götürüldü.

'ŞANSIMIZ YOKMUŞ'

Zanlılardan K.U, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "İskelet çıktı, ne yapalım. Biz, kralın tacını ve mücevher bekliyorduk ama şansımız yokmuş." dedi.

Polis ekiplerince yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kaçak kazı yapılan alana 9 Mart'ta operasyon düzenlenmiş, önceki gün kapağı açılan lahitin içerisinde gözyaşı şişesi, bilezik, 4 kafatası ve iskelet bulunmuştu.