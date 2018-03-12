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'deki i kazıyorlardı: 'Ne yapalım, biz de beklemiyorduk'

'de bir gecekondunun bahçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen ve Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen bulunmasıyla ilgili gözaltına 3 kişi adliyeye sevk edildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2018 09:39 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 09:59
Kayseri'deki lahiti kazıyorlardı: 'Ne yapalım, biz de beklemiyorduk'

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Gültepe Mahallesi'nde bir gecekondunun bahçesinde kaçak kazıda Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen in bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan V.U, K.U. ve Ö.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye götürüldü.

'ŞANSIMIZ YOKMUŞ'

Zanlılardan K.U, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "İskelet çıktı, ne yapalım. Biz, kralın tacını ve mücevher bekliyorduk ama şansımız yokmuş." dedi.

Polis ekiplerince yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kaçak kazı yapılan alana 9 Mart'ta operasyon düzenlenmiş, önceki gün kapağı açılan lahitin içerisinde gözyaşı şişesi, bilezik, 4 kafatası ve iskelet bulunmuştu.

Kayseri'de bulunan lahitin içi açıldı
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Kayseri'deki lahiti kazıyorlardı: 'Ne yapalım, biz de beklemiyorduk'
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