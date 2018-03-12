Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ölen kuzuyu otomobil üzerinde taşıyan sürücüye 2 bin lira ceza

Ölen yu otomobil üzerinde taşıyan sürücüye 2 bin lira ceza

'nin Keşan ilçesinde, ölen sunu otomobilin üzerine koyup gömmeye götüren sürücü A.P.'ye, bin 2 lira para cezası uygulandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2018 17:21 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 17:26
Ölen kuzuyu otomobil üzerinde taşıyan sürücüye 2 bin lira ceza

Keşan-Gelibolu karayolu üzerinde bulunan Bahçeköy'de hayvan yetiştiriciliği yapan A.P. (47), geçen hafta doğan ve ishal olup ölen yu gömmek için Keşan'a doğru yola çıktı. A.P., ölen kuzuyu aracının üzerine koyup taşırken, durumu gören vatandaşlar, cep telefonuyla çektikleri görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine A.P., Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek ifade verdi. A.P. ifadesinde ölen kuzuyu köyde köpeklerin parçalamaması için Keşan'a götürerek gömdüğünü ve herhangi bir art niyetinin olmadığını söyledi.

2 BİN LİRA CEZA

A.P. hakkında Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği'nce 'Tescil belgesinin dışında araç kullanmak' suçundan bin 2 bin lira idari para cezası uygulanırken, dosyası savcılığa gönderilip 'mala zarar verme' suçundan idari işlem başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ölen kuzuyu otomobil üzerinde taşıyan sürücüye 2 bin lira ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN