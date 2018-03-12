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'den adaylarına özel video

2018-'ye ilişkin adayları bilgilendirici videolar, 'nin internet sitesinden yayımlandı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2018 17:00 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 17:10
ÖSYM'den YKS adaylarına özel video

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından, 23-24 Haziran'da yapılacak 2018 Yükseköğretim Kurumları ı'na () girecek adaylara yönelik bilgilendirici kısa videolar yayınlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden, 2018-YKS ile ilgili bilgilerin yer aldığı 24 video adayların dikkatine sunuldu. Videoların işitme engelli adaylara yönelik işaret dilinde de yayınlanması dikkati çekti.

Sınav ile ilgili yeni videoların hazırlanıp adaylarla paylaşılacağı öğrenildi.

ÖSYM tarafından YKS kılavuzunun ardından adaylara yardımcı olmak üzere "sıkça sorulan sorular ve cevapları" yayımlanmıştı.

ÖSYM'den YKS adaylarına özel video

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ÖSYM'den YKS adaylarına özel video
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