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Uçağın su bulundu

İran'da düşen 'e ait özel Türk uçağında hayatını kaybedenlerden 8 kişinin cesedi tespit edildi, uçağın su da bulundu. Dün meydana gelen da, Mina Başaran dahil 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Giriş Tarihi: 12.3.2018 08:24 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 08:35
Uçağın kara kutusu bulundu

İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen 'e ait özel uçak sında hayatını kaybedenlerden 8 kişinin cesedinin tespit edildiği bildirildi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Zahiri, gece saat 03.00 sıralarında arama kurtarma timinin olay yerine ulaştıklarını, dağcılardan oluşan timin, 8 cesedi teşhis ettiklerini söyledi.

Zahiri, 2 cesedin yanık ve parçalanma nedeniyle teşhis edilemediğini 1 cesedin ise arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Öte yandan Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti Vali Yardımcısı Cafer Meydani, düşen uçağın sunun bulunduğunu bildirdi.

Meydani, kara kutunun Kiyar ilçesindeki Helen Dağı'nda bulunduğunu kaydetti.

Akşam saatlerinde İstanbul'a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel Türk uçağı, ülkenin güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarına düşmüş, kazada 3'ü mürettebat 11 yolcunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

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Uçağın kara kutusu bulundu
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