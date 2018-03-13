Felçli hastalar için umut ışığı doğdu

Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher
'in de aralarında bulunduğu çok sayıda omurilik felçli hasta için umut olabilecek gelişmeler Türkiye'deki sempozyumda masaya yatırıldı. Omurilik felçli olup yıllarca yatağa mahkum kalan hastalar için bir umut ışığı doğdu. İstanbul'da geçtiğimiz gün düzenlenen 14. Medulla Spinalis Yaralanmaları Sempozyumu'nda sunum yapan Dr. Hatice Kumru, hastaların hem ağrı
lardan kurtulması hem de beyne elektrik vererek bazı kaslarının harekete geçirilmesi için yeni bir umut olduğunu açıkladı. Avrupa'nın önde gelen rehabilitasyon merkezlerinden İnstitut Guttman/Barselona'da görev yapan ve "Transkronial Manyetik Stimulasyon" alanında önemli çalışmalara imza atan Kumru, şunları söyledi: 'HASTA KENDİNİ BIRAKMAMALI'
Omurilik yaralanmalarında felç kalan hastalar önce bu sorunu beyinde bitirmeli. Felçli hastalar çektikleri ağrılardan dolayı kendilerini dış dünyaya kapatıyorlar. Tüm bu süreci en iyi atlatmanın yolu beyni iyi hazırlamaktan geçiyor. Ağrı şikayeti nedeniyle başka tedavilere cevap verememiş, yaşam kalitesi bozulmuş hastalar kendilerini tedavi edebilirler. Omurilik yaralanmaları nedeniyle gördüğümüz hastaların büyük bölümünde hastalar kendilerini bırakıyor.
Hem psikolojik hem bedenen hastanın iyi olması için en önemli adım, şikâyet değil mücadele olmalı. Evde kendilerinin uygulayabileceği cep telefonu büyüklüğünde bir stimülatör ile beynin motor alanlarını uyararak, ağrıdan kurtulabilirler. Omurilik yaralanmalarında doğru tedavi bulunamadığı takdirde hem hasta hem de yakınları kendilerini bırakıyor. Bu alanda Türkiye'de önemli çalışmalara imza atıldı. TÜRKİYE'YE DE GELİYOR
Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Belgin Erhan: Sempozyumda omurilik felçli hastalarda görülen ağrı ve kasılma şikayetlerinin tedavisinde son yıllarda Batı dünyasında sıklıkla kullanılan kafatası üzerine elektrod bağlanarak beyne elektrik akımı veya manyetik stimülasyon verme tedavisini ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Kumru, International Brain Stimulation başta olmak üzere birçok tıbbi organizasyonda aktif görevler alıyor. Türkiye'de düzenlenen organizasyona ilk kez bilimsel görevli olarak katıldı. Dr. Kumru'nun kurduğu bu sistemi Türkiye'de de kurmak için girişimlere başlayacağım. 'TÜTÜN KARŞITLIĞI NOBELİ' TÜRK HEKİME
"Sağlığa
Evet Derneği" Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, Amerikan Kanser Derneği tarafından, "Tütün Karşıtlığı Nobeli"ne yani "Üstün Liderlik Ödülü"ne layık görüldü. Dağlı, 8 Mart'ta Cape Town
'da gerçekleşen kongrede yapılan törenle ödülünü aldı. 30 yılı aşkın süredir tütün mücadelesi için çalışan Prof. Dr. Dağlı, "Birçok arkadaşımla birlikte gerçekleştirdiğimiz büyük bir mücadelenin sonucudur, temsilen bana verilmiştir. Bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.