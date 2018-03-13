Fidyenin tamamını vermeyince tecavüz ettiler

Avrupa'ya gitmek için kaçak yollarla Türkiye'ye gelen 18 yaşındaki Ş.E., Esenler'de Pakistanlı bir grupla bir apartmanın bodrum katında kalırken 22 Şubat'ta Esenler'de yolda yürürken kendisini arabaya çekip atan şahıslar tarafından kaçırıldı.

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre, Ş.E.yi Pendik'te bir eve getirip kapatan şahıslar, kaçırdıkları gencin Suudi Arabistan'da çalışan ağabeyini arayıp kendisinden 50 bin dolar fidye istedi. Maddi durumunun çok iyi olmadığını belirten ağabey, kardeşinin bırakılması için ilk önce 6 bin dolar gönderdi. Gönderilen parayı alan şüpheliler ardından gencin Pakistan'daki ailesini arayarak tekrar fidye istedi. Aile de çocuklarını kurtarmak için 40 bin lira göndererek çocuklarının bırakılmasını istedi.

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Şüphelilerin genci serbest bırakmaması üzerine aile Türkiye'de yüksek mühendis olan F.B.K. isimli akrabalarını arayarak yardım istedi. F.B.K. ise 10 Mart'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Şikayeti değerlendiren Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Rehine Müzakere ve Kurtarma ekipleri harekete geçti. Gencin Esenler'deki kaldığı adresi belirleyen ekipler, ev arkadaşını sorguya alırken, öte yandan Pakistanlıların kaldığı adresleri incelemeye aldı.Yapılan takipler sonucu kaçırılan gencin Pendik'te rehin tutulduğu adres belirlenerek operasyon yapıldı. Yapılan operasyonla Pakistan uyruklu Rızvan Khan (23) ve Fuad Ali (26) isimli iki şüpheli gözaltına alınırken, Ş.E. isimli genç de kurtarıldı.