Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İnşaatta göçük meydana geldi: 2 ölü, 5 yaralı

ta meydana geldi: 2 ölü, 5 yaralı

'ın merkez Dulkadir ilçesinde, ta meydana gelen te 2 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı.

Giriş Tarihi: 13.3.2018 15:41 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 15:44

Sanayi Sitesi 34. Çarşı'da bir işyerinin ının ikinci katına dün beton dökülürken henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi. Bu sırada 6 işçi molozların arasında kaldı. Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, yaralı işçileri molozların arasından çıkararak kentteki hastanelere kaldırdı.

İşçilerden Ali Topuz (47), Necip Fazıl Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Molozların altında bir işçi daha kaldığı ihbarı üzerine olay yerine iş makineleri sevk edildi. Kepçeyle yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından işçilerden Yusuf Topuz'un cesedine ulaşıldı. Hastanelerde tedavisi süren 5 işçinin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İnşaatta göçük meydana geldi: 2 ölü, 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN