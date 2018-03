Kimi düğün, kimi bebek için gün sayıyordu

İran'da dağlara çakılan özel jetin düşüş nedeni gizemini koruyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şarja OMSJ Havalimanı'ndan kalkan Başaran Holding'e ait TC-TRB kuyruk tescilli Canadair CL-600 tipi özel jet, İran hava sahasında 17.40 sıralarında ülkenin güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarındaki Helen Dağı'na düştü. Tamamı kadın 3'ü mürettebat 11 yolcu hayatını kaybetti.



ORAJA MI GİRDİLER?

Uzmanlar özel jetin düşmesinde ağırlık kazanan olasılıkları değerlendirdi. Buna göre; BAE'den kalkış yapan uçak, seyir irtifası olan 36 bin feet yüksekliğe tırmandı. Bu yükseklikte uçuşun "stabil" olması gerektiğini ifade eden uzmanlar, pilotların İran hava sahasında yükselme talep etmesinin iki gerekçesi olabileceğini ifade etti. Bunlardan ilki, uçaklar için son derece tehlikeli olan Oraj bulutları gibi kötü hava koşullarından kaçınmak, diğeri ise o bölgeden geçiş yapan büyük gövdeli bir uçağın oluşturabileceği kuyruk rüzgar türbülansından kaçınmak. Bu irtifadayken pilotların, bölgedeki İran Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçtiği, teknik arıza nedeniyle alçalma talep ettiği ardından ise uçağın ani şekilde hız kaybederek radardan kaybolduğu bilgisini de yorumlayan uzmanlar, "Motor kaybı ya da kabin basıncındaki arızadan dolayı alçalma talep etmiş olabilir" yorumunda bulundular. "Her şey irtifa kaybı sırasında yaşanmış" diyen uzmanlar, kaza öncesinde köylülerin uçağın düşmeden önce motorlarından birinde alev gördüğünü söylediği uçağın, radar kayıtlarındaki irtifa kaybının çok sert olduğunu aktardı. Buna göre uçağın kaydedilen son radar görüntülerinde 31 bin feet'ten (9 bin 494 metreden) 25 saniye içinde hızla 25 bin feet (7 bin 818) düştüğü görülüyor.



TÜRK EKİBİ BÖLGEDE

Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrindeki bir uçak Türkiye'den gönderilen ekibi bölgeye götürdü. Ulaştırma Bakanlığı, 2'si Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu'ndan, 2'si Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden 4 uzman, AFAD'dan da 3 uzman olmak üzere toplam 7 kişilik ekibin kaza mahalline ulaştığını duyurdu. 11 cesedin tamamına ulaşıldığını bildiren bakanlık ayrıca, "Kimlik belirleme çalışmaları sonrası cenazeler getirilecek. Uçağa ait FDR (flight data recorder) ve CVR (cockpit voice recorder-karakutular) bulunmuş olup incelemeye alınması için kaza inceleme heyetine teslim edilecek" bilgisini paylaştı.



HER BİRİ AYRI PIRLANTA

Uçakta yaşamını yitiren 11 kadından geriye yürek burkan hikâyeleri kaldı. Mina Başaran gibi bir arkadaşı da düğün için gün sayıyordu. Bir arkadaşı ise tatil öncesinde hamile olduğunu öğrendi.

Mina Başaran: Ekim 2017'de Murat Gezer'le nişanlanan Başaran Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mina Başaran, 14 Nisan'da evlenecekti. Öncesinde arkadaşlarıyla birlikte "bekârlığa veda partisi" için ailesine ait jetle Dubai'ye gitmişti.



KENDİ ŞİRKETİNİ KURDU

Zeynep Coşkun (28): Bursa'nın tanınmış ve sevilen işadamlarından Orhan Coşkun ile cemiyet hayatından Yasemin Coşkun'un 4 çocuğundan biri olan mimar Zeynep, komşusunun oğlu Arda Efe ile yeni nişanlanmıştı. 12 Mayıs'ta düğün yapmaya hazırlanan ailelerin bu mutluğu uçak kazasıyla hüzne dönüştü.

Jasmin Baruh Siloni: Moris Siloni ile evliydi. Kendisine ait "Baguette Jewellery" adlı bir mücevher firması vardı. Dubai'ye gitmeden çok kısa süre önce 2 aylık hamile olduğunu öğrenmişti.Yakın arkadaşları hariç kimseye haber vermemişti.

Ayşe And: New York Ackerman Institute mezunuydu ve klinik psikologdu, Nişanlısıyla 3 ay sonra İstanbul'da evlenecekti.

Sinem Akay: "Casa di Denim" adlı kendi takı markasını geçen yıl kurmuştu. Vefat haberlerini aldıklarında annesi Amerika'daydı. İlk uçakla Türkiye'ye döndü.

Burcu Gündoğar Urfalı: İTÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü ile Fashion Institute of Technology New York'ta eğitim aldı. Urfalı, mezun olma projesi ile 'Critic's Award' alan ilk Türk öğrenci olmuştu. 2015'te "Bug Uniform" adında kendi şirketini kurarak, üniforma tasarımı yapıyordu.

Liana Hananel: Bir Türk arkadaşı ile "Lily and Rose" adlı mayo firmaları vardı. 8 aylık bebeği vardı.

Aslı İzmirli: 10 Mart'ta Mina Başaran'ın bekârlığa veda partisi için bir araya geldiği arkadaşlarıyla birlikte çekilen fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmıştı. Mücevher tasarımcısı olan İzmirli'nin "Gia Jewels" adlı markası bulunuyordu.



KARDEŞİNİN YERİNE UÇUŞA GİTMİŞ

Kabin Memuru Eda Uslu'nun uçuşa kendisi gibi aynı şirkette kabin memuru olarak görev yapan kız kardeşi Ela Uslu'nun yerine gittiği ortaya çıktı. Eda Uslu, bir süre önce kardeşi Ela Uslu'nun 2 yıl 4 aydır VIP kabin şefi olarak görev yaptığı Başaran Holding bünyesindeki MC Havacılık'ta çalışmaya başladı. Düşen uçakta normalde Ela Uslu görevliydi ancak son dakika çıkan işi nedeniyle bu uçuşa ablası Eda Uslu gitti. Kardeş Uslu, acı haber sonrası hastaneye kaldırıldı.



YATA KIZININ İSMİNİ VERMİŞTİ

Hüseyin Başaran, Antalya'da yaptırdığı süperlüks yata, kızına ithafen "Mina" adını vermişti. 'En İyi Dizayn Ödülü'nü kazanan 23 milyon euroluk 47 metrelik "Mina" adlı ultra lüks tekne, İngiliz bir işadamına satılmıştı. Başaran, şirketinin ilk inşaat projesi olan Mina Towers'a da kızının adını vermişti. Projenin reklam yüzü olan Galatasaray'ın eski futbolcusu Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, sosyal medyadan, "Hayatımdaki en acı haberi aldım. Dünya tatlısı arkadaşım Mina'nın uçak kazasındaki vefatı için söyleyecek söz, acımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Güzel kalpli meleğim, seni çok özleyeceğim..." sözlerini paylaştı.



ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elim kazada yaşamını yitirenlerin aileleri için taziyede bulundu. Erdoğan, Mina Başaran'ın babası iş adamı Hüseyin Başaran'ı dün akşam telefonla arayarak kazadan dolayı derin üzüntü duyduğunu, kazazede ailelerin acılarını paylaştığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada çocuklarını ve yakınlarını kaybeden ailelere Allah'tan sabır ve metanet diledi.

