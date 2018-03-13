O cani artık çocuğunu göremeyecek

İşlenen suçların toplumda büyük infial yaratacak, tüm toplumun vicdanını derinden yaralayacak nitelikte olduğu kaydedilen gerekçeli kararda şöyle denildi:

"Birol Karacal'ın suç ortağıyla sebep olduğu vahşeti itiraf etmiştir.

Birol Karacal'ın işlediği suçların toplum üzerindeki etkisi ve bu etkilerin R. Karacal'a yönelik olumsuz etkileri sebebiyle evlilik birliği temelinden sarsılmıştır. Çiftin çocuğunun yaşı, anne şefkat ve ilgisine mutlak ihtiyacı, babanın cezaevinde hükmen tutuklu olması ve işlediği suçlar ile ortaya çıkan kişilik yapısı gözetilerek velayetin anneye bırakılması uygun olacaktır.

ÇOCUĞUNU GÖREMEYECEK

Babanın cezaevinde bulunması, işlediği suçların niteliği, babanın işlediği suçlar nedeniyle anne ve çocuğu toplumda rencide olup husumete maruz kalmıştır. Bu nedenle baba ile çocuk arasında kişisel ilişki kurulmamasına karar verilmiştir." (Hürriyet)

CANİNİN EŞİ R.K. : ÇOCUĞUM ONU ÖLDÜ BİLECEK