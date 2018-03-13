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O cani artık çocuğunu göremeyecek

’da geçen yıl, 9 aylık hamile Suriyeli Emani el Rahmun’u (20) tecavüz ettikten sonra 10 aylık bebeği ile birlikte vahşice öldürmekle suçlanan ’ın, eşi R. Karacal’dan boşanmasına karar veren Bakırköy 10. Aile Mahkemesi, gerekçeli kararında çok sert ifadelere yer verdi: “R. Karacal’dan artık bu suçları işleyen Birol Karacal ile birlikte yaşaması hiçbir şekilde beklenemez.”

Giriş Tarihi: 13.3.2018 12:55 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 13:02
O cani artık çocuğunu göremeyecek

İşlenen suçların toplumda büyük infial yaratacak, tüm toplumun vicdanını derinden yaralayacak nitelikte olduğu kaydedilen gerekçeli kararda şöyle denildi:

"'ın suç ortağıyla sebep olduğu vahşeti itiraf etmiştir.

Birol Karacal'ın işlediği suçların toplum üzerindeki etkisi ve bu etkilerin R. Karacal'a yönelik olumsuz etkileri sebebiyle evlilik birliği temelinden sarsılmıştır. Çiftin çocuğunun yaşı, anne şefkat ve ilgisine mutlak ihtiyacı, babanın cezaevinde hükmen tutuklu olması ve işlediği suçlar ile ortaya çıkan kişilik yapısı gözetilerek velayetin anneye bırakılması uygun olacaktır.

ÇOCUĞUNU GÖREMEYECEK

Babanın cezaevinde bulunması, işlediği suçların niteliği, babanın işlediği suçlar nedeniyle anne ve çocuğu toplumda rencide olup husumete maruz kalmıştır. Bu nedenle baba ile çocuk arasında kişisel ilişki kurulmamasına karar verilmiştir." (Hürriyet)

CANİNİN EŞİ R.K. : ÇOCUĞUM ONU ÖLDÜ BİLECEK
Canilerin, Suriyeli hamile kadını otomobille ormana götürdükleri an kamerada

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O cani artık çocuğunu göremeyecek
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