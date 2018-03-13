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Suriyeli aktivist anne ve gazeteci kızının ölüme ilişkin davada karar

Üsküdar'daki evlerinde boğazlarından bıçaklanmış şekilde ölü bulunan Suriyeli muhalif aktivist ile 22 yaşındaki gazeteci kızı 'ın ilk duruşması görüldü. Suriyeli anne ve kızı öldürdüğü iddiasıyla ile yargılanan , bir kez ağırlaştırılmış müebbet ile bir kez de cezasına çarptırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018 17:24 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 17:42
Suriyeli aktivist anne ve gazeteci kızının ölüme ilişkin davada karar

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık (22) ile avukatı Fatma Erik Peyiş katıldı.

'BEN ÖLDÜRMEDİM'

Tercüman vasıtası ile sorgusu yapılan sanık Bereket, Bursa'da çalıştığını belirterek, "Bayramda İstanbul'a gelememiştim. Bayramdan sonra İstanbul'a geldim. Ölenlerin evine gittim, kapıyı çaldım kimse açmadı. Saat 18.00'dan 23.00'a kadar bahçede bekledim kimse gelmedi. Üsküdar'a gittim sabah 07.00-08.00'a kadar sahilde bekledim. Tekrar ölenlerin evine gittim, kimseyi evde bulamayınca Bursa'ya döndüm. Ölenlerle hiç karşılaşmadım. Ölen şahısları kesinlikle ben öldürmedim. Görmedim bile onları. Orouba babamın amcasının kızıdır. Halla da onun kızıdır. Aramızda herhangi bir husumet yoktur" dedi.

TERCÜMANI SUÇLADI

Tutuklandığı 4. Sulh Ceza Hakimliği'nde anne ve kızını nasıl öldürdüğünü anlattığı ifadesi hatırlatılan sanık Bereket, "Doğrudur, mahkemede öldürdüğümü söyledim. Tercüman böyle söylersem 2 yıl yatıp çıkabileceğimi söyledi. Pişman olup öldürdüğümü kabul edersem serbest bırakılacağımı söyledi. Öldürmediğimi söylersem 10 yıl yatacağımı söyledi. Tercüman bana böyle söyleyince inandım. Ben orada hakime Orouba'nın yanında çalışıp paramı almadığımı söylemedim. Benim paramı vermişti. Ben olay günü kesinlikle ölenleri görmedim, hiç karşılaşmadım" dedi.
Maktül 'ın sağ el işaret parmağında bulunan kalıntıda kendisine ait DNA izine rastlandığı hatırlatılan sanık Ahmet Bereket, "Kesinlikle öyle bir şeyi kabul etmiyorum. Ben onları hiç görmedim ki böyle bir şey olsun. İmkansız, benim tenim onların tenine değmedi" şeklinde konuştu.
Sanığın avukatı müvekkilinin beyanlarına katıldığını belirterek beraatine ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

Duruşma savcısı sunduğu esas hakkındaki mütalaada sanığın Orouba Barakat'ı "Kasten öldürmekten" suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcı, sanığın Orouba Barakat'ın öldürülmesini gizlemek amacıyla kızı 'ı öldürdüğünü savunarak, sanığın ayrıca "Nitelikli kasten öldürmek" suçundan da cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı son sözü sorulan sanık, "Ben o eve gitmedim. Öldürülmeleriyle kesinlikle alakam yoktur" dedi.

BİR MÜEBBET BİR DE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, sanık Ahmet Bereket'i, Orouba Barakat'a yönelik eyleminden dolayı, "Kasten öldürmek" suçundan müebbet, kızı Halla Barakat'a yönelik eyleminden dolayı da, "Nitelikli kasten öldürmek" suçundan da ağırlaştırılmış cezasına çarptırdı.

İDDİANAMEDEN...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Üsküdar'da 19 Eylül 2017 tarihinde Suriye'li aktivist Orouba Barakat ile ABD vatandaşı gazeteci kızı Halla Barakat'ın evlerinde bıçaklanarak öldürüldüğü, soruşturma sonucunda izlenen kamera kayıtlarında akrabaları olan Ahmet Barakat'ın eve giriş ve çıkış görüntülerine ulaştığı belirtiliyor. İddianamede, sanığın, "Kasten adam öldürme" suçundan iki kez müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyordu.

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