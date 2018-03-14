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2 yaşındaki kızına göz kırpan kişiyi, taciz iddiasıyla dövdü

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, A.Ö. (45), iddiaya göre, babasının yanındaki 2 yaşındaki kız çocuğuna göz kırptı. Durumu fark eden baba, dışarı çıkardığı A.Ö.'yü çevredekilerle dövdü. A.Ö., polis tarafından gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 23:46 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 23:53
2 yaşındaki kızına göz kırpan kişiyi, taciz iddiasıyla dövdü

Olay, dün saat 21.45 sıralarında, Ergenekon Mahallesi Kavşağı'nda bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. A.Ö., iddiaya göre, alışveriş yapan ailenin 2 yaşındaki kızını, göz kırptı. Kızına göz kırpan A.Ö.'yü fark eden baba, "Niye göz atıyorsun?" diyerek şüpheliyi alışveriş merkezinin dışına çıkardı. Baba ve olayı öğrenen çevredekiler, A.Ö.'yü tekme tokat dövdü. Kanlar içinde kalan A.Ö., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Tedavisi yapılan A.Ö.'nün, emniyetteki sorgusu tamamlanınca adliyeye sevk edileceği belirtildi.


TUTUKLANDI

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.Ö., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

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2 yaşındaki kızına göz kırpan kişiyi, taciz iddiasıyla dövdü
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