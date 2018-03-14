‘Bu acının tarifi yok’

İran
'da düşen ve 11 kadının öldüğü Başaran Holding
'e ait TC-TRB kuyruk tescilli Canadair CL-600 tipi özel jetle ilgili soruşturma sürüyor. Jet kaza
sında ölenlerin cenazelerinin Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor. Uluslararası kurallara göre; İran'ın ilgili kurumları tarafından yürütülecek kaza soruşturması sonunda kazanın nedeni ortaya çıkmış olacak. Türkiye de incelemeye katılacak. Kazada ölenlerin yakınlarının acı bekleyişi ise sürüyor. Kazada hayatını kaybeden kabin memuru Eda Uslu'nun kız kardeşi Ela Uslu
acılarını paylaşanlara sosyal medyadan teşekkür etti. Kardeş Uslu, Facebook'taki sayfasında "Tarifi yok bu acının. Hangi kelimelere sığdırsam. Hiçbirine yakışmadı ama ölümün sırası yok ki... Başta patronum Hüseyin Başaran'a, ailesine ve diğer kaybettiğimiz o güzel kızların hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Yanımızda olan olamayan herkes sizler sağ olun. Ablacığımın ne çok seveni varmış. Cenaze için buradan bildireceğim. Çok üzgünüm" diye yazdı. Ölenlerden Burcu Gündoğar Urfalı'nın anneannesi Bilge Sadıki (75) ise yaşadığı Çanakkale Bayramiç'ten dün İstanbul'a geldi. Sadıki, torununun ölümüyle yıkıldı. KARA KUTU TÜRKİYE'YE VERİLEBİLİR
Uçak Türk tescilli olduğu için Türkiye'deki ilgili kurumlardan Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü ve Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu, uçağın sahibi şirket, üretici ülkesi Kanada ve motorlarının üretici firmaların temsilcileri de oluşturulacak kaza inceleme kuruluna katılabilecek. Bunun için İran'ın ilgili kurumları kaza soruşturması için davet etmesi gerekiyor. Kazayı aydınlatacak kokpit ses kayıtları ve uçuş verilerinin kaydedildiği kara kutuların çözümü ise farklı ülkelerde yapılabilir. İran'ın elinde kara kutuları deşifre edebilecek sistem yoksa, deşifre uçağın üreticisi olan Kanada'da yapılacak. İran, inceleme sonrası kara kutuyu Türkiye'ye teslim edebilir. SON SES KAYDI
Jetin kaptan pilotu Beril Gebeş'in son ses kaydı ortaya çıktı. İstanbul'dan Dubai'ye gitmek üzere 8 Mart'ta havalanırken kuleyle görüşen Gebeş, kalkış izni istiyor. Bir süre sonra kalkışı gerçekleştiren kaptan pilot, bu kez de uçağı tırmandırmak için kuleyle irtibata geçiyor. 5 bin feete tırmandığını belirten Gebeş, onay sonrası 6 bin feete çıkıyor. YAKINLARI DNA ÖRNEĞİ VERDİ
Kazada hayatını kaybeden 11 kadının cenazelerini Türkiye'ye gönderilmesi için süreç devam ediyor. Ölenlerden 9'unun yakını önceki gece İstanbul Adli Tıp
Kurumu'na giderek DNA örneği verdi. DNA örneklerinden elde edilecek sonuçlar, İranlı yetkili makamlara gönderilecek. İran Adli Tıp Kurumu'nda bulunan cesetlerden alınan DNA profili ile karşılaştırılacak. Kimlik tespitinin ardından İstanbul'a gönderilerek cenazelere yeniden otopsi yapılacak. 2 AY ÖNCE MOTORU ARIZALANDI
Başaran Holding bünyesindeki MC Havacılık Genel Müdürü Basri Demiroğlu uçağın pilotlarının 36 bin feet yükseklikteyken az yakıt tüketeceği 38 bin feet'e tırmanmak için hava trafik kontrolöründen izin talep ettiğini belirterek "38 bin feet'te ise alçalma talep ediliyor. Heyecanlı bir ses tonuyla tekrar 34 bin feet'e alçalma isteniyor. Ondan sonra ani bir düşüş yaşanıyor. Herhangi bir arıza bildirmiyor, Acil iniş
talep edilmiyor. Uçağın bakımları düzenli yapılıyordu. Her uçak arıza yapar. İki ay önce Antalya
'da motor arızası yaşandı. Sivil havacılığa bildirdik. İstanbul'a geldi ve parçaları değiştirildi" dedi. İRAN: ARIZA NEDENİYLE İRTİFA AZALTMA TALEBİ OLDU
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şarja OMSJ Havalimanı'ndan kalkış yapan uçağın pilotlarının İran hava sahasına girdikten sonra acil iniş izni istediği ve İran'ın buna izin vermediği yönünde çıkan iddialar yalanlandı. Yazılı açıklama yapan İran Havacılık Kurumu, uçağın düşmeden önce İran'dan acil iniş isteğinde bulunduğuna dair, sosyal medyada dolaşan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. İran Sivil Havacılık Kurumu Halkla İlişkiler Direktörü Rıza Caferzade ise "Türk uçağının pilotu teknik arızadan ötürü irtifa azaltma isteğinde bulundu, ancak irtifa azaltırken radarlardan kayboldu" dedi.