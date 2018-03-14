Cemre düşmesi nedir ve cemre ne zaman düşer?

Cemre'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Arapça kökenli bir kelime olan cemre, halk arasında havaların ısınması olarak bilinir. Cemre düşmesi ile birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlanmaya kutlamaları başlar.

Cemreler havaların ısınmaya başladığının ve kışın soğuk günlerini arkada bırakmada olduğumuzun müjdecisidir. Kor halindeki ateş anlamına gelen cemre, bir sıcaklık yükselişi olarak bilinir. Cemreleri eskiler 365 günlük yılı 179'u Kasım, 186'sı hızır günleri olarak ikiye ayırıyor. Kış töreni 8 Kasım ile başlarken 6 Mayıs'ta ise Hıdırellez ile yaz devresine yani hızır günlerine giriliyor. Mevsimlerden belki de en kısa süreni olan bahar, aralıklı yağışlar ile yüzünü gösterir.

CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

Kaç tane cemre vardır ve bu cemreler nasıl düşer? Soğuk havaların ardından güneşli havayı özleyen binlerce kişi ''cemre ne zaman düşer'' sorusunun cevabını sık sık araştırıyor. Baharın gelişi olarak bilinen ve hava sıcaklıklarının habercisi olarak yorumlanan cemre düşmesi ilk olarak 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşerek gerçekleşecek. Daha sonra ise 7 gün aralıklarla 26-27 Şubat tarihlerinde suya, 5-6 Mart'ta ise toprağa düşecek. Bu doğa olayı halk arasında havaya düşmesi ile havayı ısıttığına, suya düşmesi ile suyu ve toprağa düşmesi ile yeri ısıttığına inanılır.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Cemre kelimesi çok eski zamanlara dayanır. 7 gün aralıklar ile gerçekleşen önce havaya daha sonra ise suya ve toprağa düşen doğa olayıdır. Her cemre düştüğünde sıcaklık biraz daha artar. Bizler de bu ısınmayı hissedebiliriz. Cemre bu ısınma olayının adıdır.