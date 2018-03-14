Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Eğlence merkezine pompalı tüfeklerle saldırdılar

Eğlence merkezine pompalı tüfeklerle saldırdılar

'da bir eğlence merkezine gece saatlerinde düzenlendi. Olayda yaralanan olmazken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 10:10 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 10:17
Eğlence merkezine pompalı tüfeklerle saldırdılar

Olay 23.45 sırsında 'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir eğlence merkezine akşam saatlerde gelen 2 kişi bir süre arkadaşlarıyla eğlendikten sonra mekandan ayrıldı. Kısa bir süre sonra Kışla Caddesi üst kısmında inerek yanlarında bulunan pompalı tüfeklerle eğlence merkezini yaylım ateşine tutan 2 kişi daha sonra yaya olarak kaçtı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POMPALI TÜFEKLERLE SALDIRDILAR

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 15'e yakın tüfek kartuşu bulurken, eğlence merkezinin camlarına çok sayıda saçmanın isabet etiğini belirledi. Polis ekipleri kamera kayıtlarında eşkalleri belirlenen 2 kişinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Başörtülü kadına çirkin saldırı! Saldırganın eşkali belirlendi
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eğlence merkezine pompalı tüfeklerle saldırdılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN