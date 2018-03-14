Grip şikâyetiyle gitti, kalpten öldü

Muğla
'nın Fethiye ilçesinde 6. sınıf öğrencisi Pınar Naz Köseoğlu
(11), 7 Mart'ta bulantı, kusma ve gribal enfeksiyon
şikayetiyle aniden fenalaşınca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bir bulguya rastlanamayınca evine gönderilen çocuk ertesi gün tekrar fenalaşınca bu defa özel hastaneye götürüldü. Köseoğlu ilaç verilerek tekrar evine gönderildi. 10 Mart'ta rahatsızlığı artınca tekrar aynı özel hastaneye götürülen kızın yapılan tetkiklerde kalbinde sorun olduğu belirlendi. Köseoğlu, önceki gün hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köseoğlu'nun cenazesi otopsinin ardından Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi. Baba Osman Köseoğlu, kızını her hastaneye götürüşünde "Bir şeyi yok, verdiğimiz ilaçları kullansın" cevabını aldığını söyleyerek "Her gittiğimde doktorlar ilgilenmediği için kavga ediyordum. Bu kez kavga etmedim ama kızımı kaybettim. Keşke kavga etseydim de kızımı kaybetmeseydim. Benim çocuğum öldü, başka Pınarlar ölmesin" dedi. Köseoğlu'nun kesin ölüm nedeni otopsi sonuçlarından sonra belirlenecek. Baba Köseoğlu, doktorlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını kaydetti. İHA