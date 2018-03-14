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Otomobil diye durduruldu, içinden seyyar müze çıktı!

'de polis tarafından yapılan operasyonda Roma, Helenistik, Bizans ve İslami dönemlere ait 106 adet sikke ve 1 adet haç şeklinde kolye ucu ele geçirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 12:16 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 12:42
Otomobil diye durduruldu, içinden seyyar müze çıktı!

Edinilen bilgiye göre, aldığı istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, kaçakçılığı yapabileceği değerlendirilen şüpheli şahsı takibe aldı. Gerekli güvenlik önlemlerini alan ekipler aracı durdurarak arama yaptı. Aramada aracın şoför koltuğunun kılıfına poşet içinde gizlenmiş üzerinde değişik figürlerin bulunduğu 106 adet sikke ile 1 adet haç şeklinde kolye ucundan oluşan tarihi eser bulundu.

ROMA, HELENİSTİK, BİZANS VE İSLAMİ DÖNEMLERE AİT

Ekipler, Müze Müdürlüğü görevlilerinden eserlerin dönemi ve türünün belirlenmesi için yardım istedi. Görevliler yaptıkları incelemede tarihi eserlerin gümüş, bronz ve pirinç cinsinde olan sikke ve haç röliker ismi verilen kolye ucu olduğunu ayrıca Roma, Helenistik, Bizans ve İslami dönemlerine ait olduğunu belirledi.

Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul'da tarihi eser operasyonu
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Otomobil diye durduruldu, içinden seyyar müze çıktı!
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