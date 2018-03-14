Şans Topu sonuçları ne zaman belli olacak? Şans Topu saat kaçta çekilecek?

Geçen hafta 7 Mart Şans Topu sonuçlarında 5+1 bilen kişi sayısı 7 olurken bu kişilerin kazandıkları kişi başına miktar 238.664,20 TL olmuştu. Ankara, Bilecik, İstanbul, Konya ve Yalova illeri talihlilerin yaşadığı iller olarak ifade edilmişti. 14 Mart Şans Topu sonuçları bu akşam 21:30'da belli olacak! Milli Piyango resmi internet sitesinden yapılacak canlı yayınla çekilişi izleyebilirsiniz. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz bilet sorgulama butonundan bilet sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

7 MART MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU SONUÇLARI

5+1 bilen kişi sayısı : 7 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 238.664,20 TL

5 bilen kişi sayısı : 20 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.407,75 TL

4+1 bilen kişi sayısı : 337 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 261,65 TL

4 bilen kişi sayısı : 3.962 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 29,75 TL

3+1 bilen kişi sayısı : 7.963 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 18,55 TL

3 bilen kişi sayısı : 108.599 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,80 TL

2+1 bilen kişi sayısı : 71.891 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,70 TL

1+1 bilen kişi sayısı : 233.083 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,40 TL