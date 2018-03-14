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sonuçları ne zaman belli olacak? Şans Topu saat kaçta çekilecek?

sonuçları saat kaçta belli olacak? Milyonlarca vatandaşın büyük bir heyecanla beklediği 14 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak? İdaresi tarafından gerçekleşecek çekiliş Şans Topu'nun 874. çekilişi olarak kayıtlara geçecek. Geçen haftaki çekiliş sonuçlarında şanslı numaralar 05 / 08 / 14 / 17 / 32 + 09 olmuştu. Şans Topu bilet sorgulama burada...

Giriş Tarihi: 14.3.2018 14:48
Şans Topu sonuçları ne zaman belli olacak? Şans Topu saat kaçta çekilecek?

Geçen hafta 7 Mart sonuçlarında 5+1 bilen kişi sayısı 7 olurken bu kişilerin kazandıkları kişi başına miktar 238.664,20 TL olmuştu. Ankara, Bilecik, İstanbul, Konya ve Yalova illeri talihlilerin yaşadığı iller olarak ifade edilmişti. 14 Mart Şans Topu sonuçları bu akşam 21:30'da belli olacak! resmi internet sitesinden yapılacak canlı yayınla çekilişi izleyebilirsiniz. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz bilet sorgulama butonundan bilet sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

7 MART MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU SONUÇLARI

5+1 bilen kişi sayısı : 7 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 238.664,20 TL

5 bilen kişi sayısı : 20 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.407,75 TL

4+1 bilen kişi sayısı : 337 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 261,65 TL

4 bilen kişi sayısı : 3.962 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 29,75 TL

3+1 bilen kişi sayısı : 7.963 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 18,55 TL

3 bilen kişi sayısı : 108.599 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,80 TL

2+1 bilen kişi sayısı : 71.891 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,70 TL

1+1 bilen kişi sayısı : 233.083 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,40 TL

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Şans Topu sonuçları ne zaman belli olacak? Şans Topu saat kaçta çekilecek?
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