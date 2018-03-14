Zayıflayamayınca hakaret etti, hapisle yargılanacak

Zayıflama ve detoks uzmanı Meltem Şarkışlalı
'ya tedavi için giden ancak zayıflayamadığı için sosyal medyadan hakaret ettiği iddia edilen Hamide Yılmaz
'a 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede şüphelinin "Meltem Şarkışlalı denilen kadın bir numaralı dolandırıcı, şerefsiz kadın, seni mahvedeceğim, insanların kanını emen sahtekar" diyerek tehdit ve hakarette bulunduğu öne sürüldü. Yılmaz ifadesinde "Bana tüm vücudum 30 kilogram zayıflayana kadar diyet uygulayacaktı. Bir defa makineye girdim ve bana diyet verdi. 7 bin lira ödedim. Bende bir değişiklik olmadı. Yeni programa gireceğimi düşünürken bana programın sona erdiği söylendi. Ben de bir anlık kızgınlıkla bu mesajları paylaştım" dedi. TALİMATLARA UYMADI İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi
'nde açılan davanın iddianamesine göre aynı zamanda sunuculuk yapan Şarkışlalı da onur ve saygınlığı rencide edilip kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle savcılığa şikâyette bulundu. İddianamede şüphelinin suçunu kabul ettiği belirtilerek 6 aydan 2.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması istendi. Beslenme ve diyet alanında birçok program sertifikasına sahip olan Antiaging ve zayıflama uzmanı Şarkışlalı'nın zayıflama programı uyguladığı, Yılmaz'ın beslenme programına uymadığı yer aldı. Talimatlara uymayan Yılmaz, instagram hesabından da yemek resimleri paylaştı. Dava İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.