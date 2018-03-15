8. gün başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Kaliteden ödün vermeden yaptığı yayınıyla milyonları ekrana kilitleyen atv, yeni bir dizi filme başlıyor. atv'nin merakla beklenen yeni dizisi "8. Gün" 19 Mart Pazartesi akşamı izleyici ile buluşuyor. "8. Gün" güçlü kadrosu, bitmeyen temposu ve sürekli yükselen bir merak duygusuyla izleyiciyi ekran başına toplayacak. Burcu Biricik, Musa Uzunlar, Buğra Gülsoy, Ceyda Düvenci, Cem Davran, Yiğit Kirazcı, Hakan Kurtaş, Gökçe Yanardağ, Sermet Yeşil, Deniz Karaoğlu ve Orhan Güner'in rol aldığı dizinin yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Ender Mıhlar yapıyor. Dizinin senaristliğini ise Toprak Karaoğlu, Savaş Korkmaz ve Seda Çalışır üstlenecek. Kocasıyla birlikte mutlu bir hayatı varken annesinin ölümüyle tüm hayatı tersine dönen bir kadının hikâyesini anlatan 8. Gün, sürprizlerle dolu senaryosu ve hiç bitmeyen yüksek temposuyla bu yılın en iddialı yapımlarından biri olacak.