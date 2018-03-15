Acılı baba sordu: Kızım uçakta mı?

BUGÜN NELER OLDU

İran'da düşen özel jette ölen 11 kadından 10'unun cenazeleri dün Türkiye'ye getirildi. Cenazeler bugün toprağa verilecek. Uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş'in cenazesi ise aranıyor. Gebeş'in THY'den emekli olan babası Mehmet Vasıf Gebeş, cenazeleri getiren askeri uçağa kule aracılığıyla "Kızım uçakta mı?" diye sordu. Askeri uçağın pilotları ile irtibata geçen hava trafik kontrolörü, kokpitle "Gebeş kaptanın babası özelikle rica etti. Kızının olup olmadığın merak ediyor" diyerek bağlantıya geçti. Askeri uçağın pilotları ise kuleyi "Gerekli yerlere bilgiler verildi" diye yanıtladı. İşte acı olayla ilgili dün yaşananlar:Kaza sonrası DNA testinin sonuçlanmasının ardından kimlikleri tespit edilen Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Asligül İzmirli, Zeynep Coşkun ile ikinci pilot Melike Kuvvet ve kabin memuru Eda Uslu'nun cenazeleri dün askeri uçakla Türkiye'ye getirildi. Uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş'in ise cenazesinin tespit işlemleri sürüyor. İran Adli Tıp Kurumu cenazeleri dün sabah Türk yetkililere teslim etti. Cenazeler, kaza sonrası İran'a gönderilen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait CASA CN-235M tipi askeri nakliye uçağına yüklendi. İran'dan kalkış yapan uçak yakıt için önce Diyarbakır'a iniş yaptı. Ardından da dün saat 12.17'de Atatürk Havalimanı'na getirildi. DHMİ 'ye ait bir aracın eşlik ettiği askeri uçak, Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın kazada hayatını kaybeden kızı Mina ile oğlu Can'ın isimlerinin baş harflerini taşıyan MC Havacılık'a ait hangar inşaatının da bulunduğu Genel Havacılık Terminali'ne çekildi. Cenazeler, burada ailelerine teslim edildi. Kazada hayatını kaybeden kızı Mina Başaran'ın cenazesini almak için İran'a giden ve dün sabah THY'nin tarifeli seferiyle İsfahan'dan İstanbul'a gelen Beril Başaran ve nişanlısı Murat Gezer de havalimanına gelerek cenazeleri karşıladı. Cenazeler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ambulanslarına yüklenerek Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada tekrar otopsi yapılan cenazeler, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.İran'da düşen Türk uçağında hayatını kaybedenlerden 10'unun cenazesi askeri uçakla İstanbul'a getirildi. Mina Başaran'ın cenazesini almaya gelen nişanlısı Murat Gezer, Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Gezer'in bir hayli üzgün olduğu gözlenirken, ölenlerin diğer yakınları da havalimanına akın etti.Mina Başaran'ın cenazesi, 8 yıl önce hayatını kaybeden dedesi Faruk Başaran'ın mezarının yanına defnedilecek. Kızının Göktürk Mezarlığı'nda babasının kabrinin yanıbaşına defnedilmesini isteyen baba Hüseyin Başaran "Orayı kendim için aldım ama kızımı koyacağım" dedi. Mina Başaran, Burcu Urfalı ve Sinem Akay bugün ikindi vakti Ataköy 5. Kısım Camisi'nde, Eda Uslu öğle vakti Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde, Aslı İzmirli ve Ayşe And yine öğle vakti Zincirlikuyu Camisi'nde, Melike Kuvvet öğle vakti Konya Karatay'daki Hacı Veis Camisi'nde, Zeynep Coşkun da Bursa'da yarın öğle vakti Organize Sanayi Bölgesi Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenleriyle son yolculuklarına uğurlanacak. Jasmin Buruh Siloni ve Liana Hanenah'ın cenazeleri ise bugün Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Hayatlarını kaybedenlerin getirildiği tabutlar üst üste konuldu. Boş tabutların üstünde de ölenlerin isimleri yazıyordu. Mina Başaran'ın ismine o tabutlardan birinin üzerindeki kağıtta yazılıydı.Cevdet ÖZDEMİR - Barış SÖZAL - Mustafa KAYA - Levent SÖKMEN - Yüksel YAVUZ - Okan FİLİZÇAY / SABAH