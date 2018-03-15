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Beyazmasa’ya iki ödül birden

ZEYNEL YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018
Beyazmasa’ya iki ödül birden
153 Beyazmasa Çağrı Merkezi, dünyanın en saygın ödüllerinden 12. The Stevie Awards For Sales & Customer Service & acute de Dinamik Stratejik Model projesi ile Las Vegas'ta düzenlenen organizasyonda bronz ödüle layık görüldü. 153 Beyazmasa Çağrı Merkezi'nin çözüm süreçlerindeki modellemesi de yurt içinde ödüle layık görüldü. 153 Beyazmasa, sektörde ilklerden olan Nice Medya'nın düzenlediği 'Müşteri Deneyimi Arenası' adlı organizasyonun 'Omnichannel' kategorisinde Çözüm Modellemesi ile 'Büyük Düşünce Ödülü'ne layık görüldü.
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