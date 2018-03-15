Çorum'daki otobüs kazasında yaşamını yitirenler toprağa verildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden Tokat'a giden 60 FH 302 plakalı İsmet Eslen yönetimindeki, Tokat İmparator Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Çorum'da 2 gün önce yol kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarparak alev aldı. 11 yolcunun hayatını kaybettiği ve 21 yolcunun yaralandığı kazada hayatını kaybeden yolcuların cenazeleri dün Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek DNA testi yapıldı. Ardından cenazeler memleketlerine gönderildi. Kazada yaşamını yitirenlerden Ayşe Delice, Murat Delice'nin cenazeleri Amasya'nın Aydınca ilçesine, Mervenur Özçiftçi, Mine Demir Tekirdağ Çerkezköy'e, otobüs şoförleri Ahmet Cilvenaz Eskişehir'e, İsmet Eslen Ordu'nun Ünye ilçesine gönderilirdi. Kazada hayatını kaybedenlerden Mehmet Cula, Sulusaray ilçesinde dün gece toprağa verildi. Esra Kel, Turhal ilçe merkezinde, otobüs muavini Cihan Çakmak Almus'ta, Dürdane Kaplan ve kızı Betül Kaplan ise Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesinde öğle namazının ardından son yolculklarına uğurlandı. Kaplan ailesinin Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenci olan oğulları Burak Kaplan'a söz kestikten sonra memleketlerine dönmek üzere yola çıktıkları belirlendi. Kazada Dürdane Kaplan ve kızı Betül yaşamını yitirirken, baba Hulusi Kaplan (49) ise yaralandı.

AĞLATAN TABUT



Dürdane Kaplan ve kızı Betül Kaplan için beldede kılınan cenaze namazına Tokat Valisi Ömer Toraman, Pazar Kaymakamı Coşkun Öztürk, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Üzümören Belediye Başkanı İsmail Karataş ve vatandaşlar katıldı. Yaralı baba Hulusi Kaplan ise cenaze törenine katılamadı. Minik Betül, annesinin tabutunun hemen yanına konulan küçük tabut içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Küçük kızın minik bedeninin konulduğu tabut, canezeye katılanları hüzünlendirdi. Anne-kızın cenazesi Abdulhandani Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

İstanbul-Tokat seferini yapan yolcu otobüsünün Çorum'un Osmancık ilçesinde yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarparak alev aldığı kazada hayatını kaybeden Tokatlı yolcular toprağa verildi. Hayatını kaybeden 11 kişiden 5'i Tokat'ta kılınan cenaze namazlarının ardından defnedildi.

5 YAŞINDAKİ KIZI İLE BİRLİKTE ÖLDÜ

Ankara Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan anne Dürdane ve kızı Betül Kaplan'ın cenazesi memleketi Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesine getirildi. Öğle namazını müteakiben Dürnane Kaplan (45) ile kızı Betül Kaplan (5) cenaze namazı Abdulhannani Mezarlığı musallasında kılındı. Hastanede tedavisi devam eden Hulusi Kaplan, eşi ve kızının cenaze namazına katılamadı. Cenazeye; Tokat Valisi Ömer Toraman, Pazar Kaymakamı Coşkun Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Üzümören Belde Belediye Başkanı İsmail Karakaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

SÖZ KESME TÖRENİNDEN DÖNÜYORLARDI

Üzümören Belde Belediye Başkanı İsmail Karakaş, Tokat'ta yaşayan 6 çocuklu Hulusi ve Dürdane Kaplan çiftinin polis okulunda eğitim gören oğulları Burak Kaplan'ın İstanbul'da yapılan söz kesme töreni sonrasında memleketlerine dönerken meydana gelen kazada hayatını kaybettiğini söyledi. Baba Hulusi Kaplan'ın Üzümören Belediyesi'nde İşkur projesi kapsamında çalıştığını ifade eden Başkan Karataş, "Kırıkkale'de polis okuluna giden oğullarının söz kesme töreni için İstanbul'a gitmişlerdi. Dönüş yolunda bu kaza ile karşı karşıya kaldılar. Belediyemizde çalışan Hulisi Kaplan kazayı yaralı olarak atlattı. Allah ailesine sabırlar versin. Belediye, hükümet, devlet olarak ailenin yanında olacağız" diye konuştu.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki Esra Kel de Tokat'ın Turhal ilçesinde bulunan Kesikbaş Camii'de kılınan cenaze namazının ardından kale mezarlığına defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden otobüsün muavini Cihan Çakmak (18) Tokat'ın Almus ilçesinde, Mehmet Cula'nın (45) cenazesi ise Tokat'ın Sulusaray ilçesi Tekkeyeni köyünde kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

İstanbul'dan Tokat'a giden İmparator Turizm firmasına ait 60 FH 302 plakalı yolcu otobüsünün Çorum Osmancık-Kargı karayolunda yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarparak alev alması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralanmıştı.