BUGÜN NELER OLDU

Avcılar Belediyesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Avcılar Sempozyumu"na katılan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener'in yaptığı "büyük deprem geciktikçe şiddeti artacak" açıklamasını değerlendirdi. Eyidoğan, Özener'in açıklamasının çok önemli olduğunu ifade ederken, İstanbul'un büyük depreme istenilen oranda hazır olmadığını belirtti. Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Avcılar Sempozyumu'na Eyidoğan'ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Akif Hamza Çebi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ile Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ve çok sayıda akademisyen katıldı. Toplantıda "Bütün Yollar Avcılar'dan Geçiyor" sloganıyla Avcılar'ın geçmişten bugüne coğrafi yapısı birçok başlık altında konuşuldu.Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener'in yaptığı büyük deprem geciktikçe şiddeti artacak açıklamasını değerlendiren İstanbul eski Milletvekili ve Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, "Özetle Özener şunu söylüyor, Marmara Denizi çevresinde deprem enerjisi birikiyor. Bunun önümüzdeki 20-30-40 yıl içinde olma olasılığı giderek artıyor, depreme hazırlıklı olun diyor önemli ve yerinde bir açıklamaydı. İstanbul'un bu yüzyılın ilk çeyreğinde 7 ve daha büyük bir depremle karşılaşma olasılığı çok yüksek. Yüzde 60 gibi bir olasılık var. Bunun yeri de aşağı yukarı belli, Marmara Denizi'nin kuzeyi İstanbul'a 15-20 kilometre uzaklıkta doğu batı istikametinde uzanan Kuzey Marmara fayı İstanbul bu depreme hazırlanmak zorunda. Yalnız depreme dayanıklı bina yapmakla bu iş çözülmüyor, İstanbul'un daha planlı yaşanılabilir ve deprem riskleri azaltılmış, güvenli kente dönüşmesi lazım. Deprem tehlikesi büyürken İstanbul'da büyüyor, yatırımlar da büyüyor. Kandilli Rasathanesi, AFAD, büyükşehir belediyesi ve valiliğin dahil olduğu bir organizasyonla zaman zaman deprem erken uyarı tatbikatları yapalım" ifadelerini kullandı.Marmara Denizi kıyılarında beklenen büyük depremin oluşturacağı etkiyle oluşacak tsunami hakkında bilgi veren Eyidoğan, "Bu 3 ile 6 metre arasında değişiyor yerine göre adalar kısmında bu daha fazla. İstanbul'un bazı kıyılarında daha fazla mesela Avcılar'da 3-4 metreye kadar tsunami bekliyoruz bu da depremle birlikte gelen ayrı bir tehlike. O nedenle İstanbul'da yaşayanlara zaman zaman bunu hatırlatmakta fayda var. İstanbul beklediğimiz oranda hazır değil. Deprem ve diğer afet riskleri sel dahil istediğimiz oranda hazır değil. Unun nedenlerinden bir tanesi Türkiye'deki afet yönetim sisteminin dünyadaki afet yönetim anlayışının dışında kalmış durumda. Bizim afet yönetim sistemimizi ve ilgili tüm mevzuatı gözden geçirmemiz lazım. Kesinlikle afetlerden korunma ve sakınma amaçlı planlama yapmamız lazım. Çevre düzeni, imar planlarında mutlaka deprem riskinin azaltmasına ağırlık vermemiz lazım. Bu yok, istediğimiz oradan değil. Kentsel dönüşümde şu anda başarılı olamıyoruz çünkü mevcut yasa ve ilgili mevzuat bütünleşik bir şekilde çalışmıyor" dedi.