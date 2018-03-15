Pitbull hastanelik etti

İzmir'in Çiğli ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Soner Edis'in vücudunda kırıklar ve derin kesikler oluştu. Alınan bilgiye göre, 11 Mart Pazar günü futbol oynamak için eğitim gördüğü Tekel Ortaokulu'na giden Edis, Ege Sanayi Sitesi içerisinden geçtiği sırada bir iş yerinde bulunan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılan Soner Edis, köpeğin sahibi K.E. tarafından kurtarıldı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan çocuğun sol kolunun kırıldığı, vücudunda doku zedelenmesi ve derin kesikler oluştuğu tespit edildi.

ŞİKÂYETÇİ OLDULAR

Hastane psikologlarından destek alan Edis, yaşadığı olayın dehşet anlarını şöyle anlattı: "Sahibi gelene kadar kimse karışmadı. Bağırdılar, sahibi geldi döverek köpeği aldı. Uyurken korkarak uyanıyorum." Abi Resul Edis "Şikayetçiyiz, gereğinin yapılmasını istiyoruz" dedi. Köpeğin sahibi K.E., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.