Tire’de kıskançlık cinayeti

İzmir'in Tire ilçesinde, önceki gece 3 yaşındaki oğluyla birlikte yaşayan Müzeyyen Laçin'in evinden çocuk ağlama sesi duyan komşuları polise haber verdi. Eve giren polis Laçin'i yerde kanlar içinde, 3 yaşındaki oğlunu ise başucunda ağlarken buldu. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, başından tabancayla vurulan Laçin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Katilin, silah sesi duyulmaması için müziğin sesini açtığı ve cinayetin de bir gün önce işlendiği tespit edildi. 3 çocuk annesi Laçin'in, bir süredir kendisinden 11 yaş küçük tarım işçisi Mehmet B. ile birlikte olduğu belirlendi. Yakalanan zanlı, "Eski sevgilisi ile ilgili konuşurken, aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Ben de öfkeme yenilip vurdum. Pişmanım" dedi. Laçin'in 3 yaşındaki oğlu Karşıyaka Çocuk Yuvası'na teslim edildi.

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