Tuzla'da antrepoda raflar işçilerin üzerine devrildi. Bazı işçilerin raflar altında mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan çalışma sonrası hafif yaralı olduğu belirtilen 4 kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Antrepoda çalışma yapılırken forkliftin çarpması sonucu raflar işçilerin üzerine devrildi.

Son dakika haberi: Tuzla'da antrepo raflar işçilerin üzerine devrildi,yaralılar var

BÖLGEYE İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Bazı işçilerin raflar altında mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin raflar altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

İşçilerde 3'ü diğer işçilerin yardımıyla kurtarılırken 1'i ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı işçiler tedavi edilmek üzere çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.