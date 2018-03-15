Üsküdar'da gerçekleşen trafik kazasında şoför hakkında istenen ceza belli oldu

Üsküdar'da 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin özel halk otobüs şoförü Selim Karakaya hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

NE OLMUŞTU?

1 Şubat 2018 tarihinde Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arkasında bulunan Dr. Eyüp Aksoy Caddesi'ndeki otobüs durağında bekleyenlere çarpan özel halk otobüsü şoförü Selim Karakaya, Mustafa Erdoğan, Aygün Erdoğan ve Perihan Çelik'in ölümüne, Belgizar Erdoğan ve Hatice Yıldırım'ın yaralanmasına neden olmuştu. Şoför Selim Karakaya olaydan sonra tutuklanmıştı. Karakaya ilk ifadesinde, kendisinin hatası olmadığını ve gerçekleşen kazanın teknik bir arızdan dolayı gerçekleştiğini belirtmişti.