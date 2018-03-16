Çiftlik Bank, Titan Kenan'ı bile şaşkına çevirdi!

Kenan Şeranoğlu, yüksek kar getirisi vaadiyle 80 bine yakın kişiden 511 milyon lira para toplayıp sırra kadem basan Çiftlikbank CEO'su Mehmet Aydın için, "Ben bile böylesini görmedim. Vallahi çıldıracağım ya" yorumunu yaptı.

Nedenini bilmeden dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis yattığını belirten Şeranoğlu, "Bu insanlar tokatlıyor, dolandırıyor, kandırıyor ve hepsi krallar gibi kaçıp gidiyor. Çok enterasan, çok acı bir şey. Ben böyle üç kağıtları bilmiyordum. Bugün öğrendim ki, böyle üç kağıt yapmak lazımmış Türkiye'de.

Allah aşkına insanlar dikkatli olsunlar, böyle şeylere kanmasınlar" dedi.

'BU KADAR BÜYÜK KONUŞUYORUM'

Kenan Şeranoğlu, "Ben günah keçisi olarak kesildim. Hiç kimsenin 1 gram suyunu içmedim. Ben hayatımda hiç kimseyi dolandırmadım ama nedenini bile bilmeden 10 sene hapis yattım. 12 yıl Almanya'da yaptım ben bu işi. Geldim, Türkiye'ye dolandırıcı oldum. İnsanın aklı ermiyor. Birisi çıksın desin, benim Titan'dan 1000 mark alacağım vardı, bana 999 mark, 9 kuruş eksik aldım desin, 10 yıl daha yatarım. Bu kadar büyük konuşuyorum. Beni durup dururken hapse atmasalardı, Titan 120 yıl giderdi" dedi.

'BİZİ DE KANDIRDI TOSUCUK'

Çiftlik Bank sisteminin çökmesinin en çok zarar verdiği yerlerden biri de Konya'nın Tuzlukçu ilçesi oldu. 7 bin kişinin yaşadığı ilçenin Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, "5 ay önce bize geldiler. 700 milyon liralık yatırım yapacaklarını söylediler. Hepimizde büyük bir burukluk var. Şimdi de Uruguay'a kaçtığını duyuyoruz. Tosuncuk (Mehmet Aydın) bizi de kandırdı, tüm Türkiye'yi de kandırdı" dedi. (Yeni Asır)