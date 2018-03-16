Haberler Yaşam Haberleri Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'ın para saydığı video da sahte çıktı!

Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'ın para saydığı video da sahte çıktı! Çiftlik Bank adı altında kurduğu saadet zinciriyle insanları dolandırarak aldığı paralarla Uruguay'a kaçtığı iddia edilen Mehmet Aydın'ın dün yayınladığı video da sahte çıktı. Sosyal medyadan gelen sorusuna "Paraları eziyor musun?" sorusuna desteler halindeki banknotlarla videolu yanıt veren Aydın'ın yayınladığı video yeni değil, 2015 tarihli bir video...

Giriş Tarihi: 16.3.2018 09:10 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 09:37