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Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'ın para saydığı video da sahte çıktı!

Çiftlik Bank adı altında kurduğu saadet zinciriyle insanları dolandırarak aldığı paralarla Uruguay'a kaçtığı iddia edilen Mehmet Aydın'ın dün yayınladığı video da sahte çıktı. Sosyal medyadan gelen sorusuna "Paraları eziyor musun?" sorusuna desteler halindeki banknotlarla videolu yanıt veren Aydın'ın yayınladığı video yeni değil, 2015 tarihli bir video...

Giriş Tarihi: 16.3.2018 09:10 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 09:37
Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'ın para saydığı video da sahte çıktı!

Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın'ın skandalları tam gaz devam ediyor.

Dün, sosyal medya hesabına gelen "Paraları eziyor musun?" sorusuna, desteler halindeki dolarları göstererek videolu yanıt veren Mehmet Aydın'ın yayınladığı video, 2015 yılında yayınlanan ve yabancı bir kullanıcıya ait görüntü...

Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'ın para saydığı video da sahte çıktı!

Aydın, videoyu yayınladıktan sonra sosyal medyada kendisine yönelik tepkiler yükselmiş ve ilgili videoyu hesabından kaldırmıştı.

Çiftlik Bank mağdurlarını çıldırtacak görüntü

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Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'ın para saydığı video da sahte çıktı!
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