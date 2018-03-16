Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın'ın skandalları tam gaz devam ediyor.
Dün, sosyal medya hesabına gelen "Paraları eziyor musun?" sorusuna, desteler halindeki dolarları göstererek videolu yanıt veren Mehmet Aydın'ın yayınladığı video, 2015 yılında yayınlanan ve yabancı bir kullanıcıya ait görüntü...
Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'ın para saydığı video da sahte çıktı!
Aydın, videoyu yayınladıktan sonra sosyal medyada kendisine yönelik tepkiler yükselmiş ve ilgili videoyu hesabından kaldırmıştı.