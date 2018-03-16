Gelibolu’da hedef 4 milyon ziyaretçi

BUGÜN NELER OLDU

Kültürve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, bölgenin dünyanın en büyük açık hava müzesi olma yolunda ilerlediğini vurguladı. Kaşdemir,"Bölgedeki ziyaretçi sayımız ortalama 3 milyon kişi dolayında. Her yıl 3 milyon kişi bu müstesna toprakları ziyaret ediyor" - "Burayı dünyanın en büyük açık hava müzesi haline getirerek tüm dünyada örnek gösterilen, özellikle gelecek kuşaklara miras olarak devredebileceğimiz bir tarihi mekan haline getirmek istiyoruz. Önümüzdeki sezonda alandaki ziyaretçi hedefimiz 4 milyon kişi" dedi.