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Gelibolu’da hedef 4 milyon ziyaretçi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018
Gelibolu’da hedef 4 milyon ziyaretçi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, bölgenin dünyanın en büyük açık hava müzesi olma yolunda ilerlediğini vurguladı. Kaşdemir,"Bölgedeki ziyaretçi sayımız ortalama 3 milyon kişi dolayında. Her yıl 3 milyon kişi bu müstesna toprakları ziyaret ediyor" - "Burayı dünyanın en büyük açık hava müzesi haline getirerek tüm dünyada örnek gösterilen, özellikle gelecek kuşaklara miras olarak devredebileceğimiz bir tarihi mekan haline getirmek istiyoruz. Önümüzdeki sezonda alandaki ziyaretçi hedefimiz 4 milyon kişi" dedi.
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Gelibolu’da hedef 4 milyon ziyaretçi
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