İki tramvay çarpıştı 14 yolcu yaralandı

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İstanbul'da iki tramvayın çarpışmasıyla yaşanan kazada 1'i makinist olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı. Topkapı-Mescid-i Selam hattında sefer yapan iki tramvay dün saat 11.30 sıralarında Topçular yeraltı durağında çarpıştı. İddiaya göre; Topçular durağında bekleyen tramvaya arkadan gelen tramvay çarptı. Kazanın ardından yaralılara ilk müdahaleyi duraktaki yolcular ile güvenlik görevlileri yaptı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada arkadan çarpan tramvayın makinisti ile birlikte toplam 14 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Topçular istasyonunda meydana gelen kazanın ardından bu hattı sık kullanan çevre sakinleri de kazayı beklediklerini söyledi. Bir vatandaş, son zamanlarda sefer saatlerinde 30 dakikayı bulan gecikmelerin yaşandığını belirterek, "Önceden tramvay seferlerinde zaman aksaklığı hiç olmazdı. Son zamanlarda bu oldukça sıklaştı. Bu nedenle böyle bir kazanın olabileceğini tahmin ediyorduk" dedi. Bu kazanın öncesindeki 3 gün art arda tramvay kazaları meydana gelmişti. Kazanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yaralıların hayati tehlikesi yoktur. Seferler, Topkapı-Şehitlik ve Bosnaçukurçeşme-Mescid-i Selam İstasyonları arasında yapılmaktadır. Demirkapı- Bosnaçukurçeşme istasyonları arasında İETT otobüsleri konularak yolcu taşıması yapılmaktadır. Kazayla ilgili adli ve teknik soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.