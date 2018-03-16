Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Liseli gencin intiharında ‘Mavi Balina’ şüphesi

Liseli gencin intiharında ‘Mavi Balina’ şüphesi

Giriş Tarihi: 16.3.2018
Liseli gencin intiharında ‘Mavi Balina’ şüphesi
Samsun'un Bafra ilçesinde salı günü meydana gelen olayda Kızılırmak Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Turan H. (16) evde yalnız başına bulunduğu sırada banyoda çenesine dayadığı tabancanın tetiğini çekerek yaşamına son verdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mustafa Turan H.'nin cesedi, otopsi için ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Otopsisi tamamlanan Mustafa Turan H., Büyük Cami'de kılınan öğle namazının ardından Yakıntaş Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis ekipleri, Mustafa Turan H.'nin 'Mavi Balina' adlı oyun nedeniyle intihar etmiş olabileceği şüphesi ile bilgisayar ve cep telefonunu incelemeye aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Liseli gencin intiharında ‘Mavi Balina’ şüphesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN