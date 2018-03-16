Liseli gencin intiharında ‘Mavi Balina’ şüphesi

BUGÜN NELER OLDU

Samsun'un Bafra ilçesinde salı günü meydana gelen olayda Kızılırmak Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Turan H. (16) evde yalnız başına bulunduğu sırada banyoda çenesine dayadığı tabancanın tetiğini çekerek yaşamına son verdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mustafa Turan H.'nin cesedi, otopsi için ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Otopsisi tamamlanan Mustafa Turan H., Büyük Cami'de kılınan öğle namazının ardından Yakıntaş Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis ekipleri, Mustafa Turan H.'nin 'Mavi Balina' adlı oyun nedeniyle intihar etmiş olabileceği şüphesi ile bilgisayar ve cep telefonunu incelemeye aldı.